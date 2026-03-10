В Госдуме указали на барьер, мешающий пенсионерам дольше оставаться на рынке труда

Ограничение на количество пенсионных коэффициентов для работающих пенсионеров может снижать мотивацию продолжать трудовую деятельность после выхода на пенсию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сделка с пенсионером

Бессараб отметила, что решение о продолжении работы после выхода на пенсию должно оставаться выбором каждого человека. По ее словам, действующее законодательство уже позволяет гражданам самостоятельно определять, получать пенсию сразу или отложить ее оформление ради увеличения выплат в будущем.

"Граждане могут продолжать трудиться, получая пенсию, либо временно отказаться от ее получения, чтобы увеличить пенсионные накопления. Если человек откладывает оформление пенсии на пять лет, ее размер может увеличиться примерно на 40%. Этим правом чаще всего пользуются те, кто выходит на пенсию досрочно", — пояснила депутат.

Парламентарий также обратила внимание, что значительную часть работающих пенсионеров составляют граждане, которые получили право на досрочную пенсию из-за особенностей профессии. Речь идет о работниках сфер, связанных с повышенными нагрузками и рисками.

"Из восьми миллионов работающих пенсионеров более половины — это те, кто вышел на пенсию досрочно. Как правило, это педагоги, некоторые категории врачей, экипажи воздушных судов, работники горнодобывающей промышленности, спасатели. Например, спасатель может уйти на пенсию уже в 45 лет, потому что это очень опасная работа. Но человек в этом возрасте остается трудоспособным и продолжает работать, только уже на другой должности", — отметила она.

Отдельно Бессараб указала на ограничение по начислению пенсионных коэффициентов для работающих пенсионеров. По ее мнению, именно этот механизм сегодня остается одним из последних барьеров, который мешает более активно стимулировать продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию.

"Сейчас работающий пенсионер может заработать только три индивидуальных пенсионных коэффициента в год, тогда как для работающего человека трудоспособного возраста этот показатель достигает десяти. Когда это ограничение вводилось, предполагалось сохранить рабочие места для молодежи. Но сейчас ситуация изменилась, предприятиям, наоборот, важно удерживать опытных сотрудников, поэтому, на мой взгляд, это ограничение уже себя исчерпало", — заключила депутат.