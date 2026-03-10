Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч

В Госдуме указали на барьер, мешающий пенсионерам дольше оставаться на рынке труда

Экономика

Ограничение на количество пенсионных коэффициентов для работающих пенсионеров может снижать мотивацию продолжать трудовую деятельность после выхода на пенсию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

сделка с пенсионером
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сделка с пенсионером

Бессараб отметила, что решение о продолжении работы после выхода на пенсию должно оставаться выбором каждого человека. По ее словам, действующее законодательство уже позволяет гражданам самостоятельно определять, получать пенсию сразу или отложить ее оформление ради увеличения выплат в будущем.

"Граждане могут продолжать трудиться, получая пенсию, либо временно отказаться от ее получения, чтобы увеличить пенсионные накопления. Если человек откладывает оформление пенсии на пять лет, ее размер может увеличиться примерно на 40%. Этим правом чаще всего пользуются те, кто выходит на пенсию досрочно", — пояснила депутат.

Парламентарий также обратила внимание, что значительную часть работающих пенсионеров составляют граждане, которые получили право на досрочную пенсию из-за особенностей профессии. Речь идет о работниках сфер, связанных с повышенными нагрузками и рисками.

"Из восьми миллионов работающих пенсионеров более половины — это те, кто вышел на пенсию досрочно. Как правило, это педагоги, некоторые категории врачей, экипажи воздушных судов, работники горнодобывающей промышленности, спасатели. Например, спасатель может уйти на пенсию уже в 45 лет, потому что это очень опасная работа. Но человек в этом возрасте остается трудоспособным и продолжает работать, только уже на другой должности", — отметила она.

Отдельно Бессараб указала на ограничение по начислению пенсионных коэффициентов для работающих пенсионеров. По ее мнению, именно этот механизм сегодня остается одним из последних барьеров, который мешает более активно стимулировать продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию.

"Сейчас работающий пенсионер может заработать только три индивидуальных пенсионных коэффициента в год, тогда как для работающего человека трудоспособного возраста этот показатель достигает десяти. Когда это ограничение вводилось, предполагалось сохранить рабочие места для молодежи. Но сейчас ситуация изменилась, предприятиям, наоборот, важно удерживать опытных сотрудников, поэтому, на мой взгляд, это ограничение уже себя исчерпало", — заключила депутат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Северо-Запад
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Новости спорта
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Олимпийский огонь и зенитки: какие тайны скрывает поезд Красная стрела Сергей Милешкин Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается Олег Артюков Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Последние материалы
Швейные иглы ржавеют без дела: фабрики Санкт-Петербурга теряют прибыль
Где безопасно отдохнуть летом 2026: карта спокойных курортов
Командный ритм не сбить: петербуржский Зенит сокрушили сибиряков в волейбольном противостоянии
Кошелек северной столицы сжимается крепче: Петербург отстает по чаевым от провинциальных городов России
Статус больше не требует маскировки: правильное увлажнение превращает кожу в дорогой шелк
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Природа берет город в кольцо: масштабный пояс лесов меняет генплан Петербурга и спасает экологию от бетона
Анатомия вместо декора: эта новая обувь 2026 года повторяет каждый изгиб тела ради идеальной походки
Династия здесь ни при чём: легализация скрытого архитектора меняет расклад сил на Востоке
Промышленный парк Архангельска набирает обороты: льготы ТОР притягивают резидентов к йоду и железобетону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.