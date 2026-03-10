Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Рост издержек, административных нагрузок и высокая ключевая ставка усиливают пессимистические настроения среди предпринимателей и заставляют часть бизнеса сомневаться в перспективах развития. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Мужчина в деловом костюме вывернул карман
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в деловом костюме вывернул карман

Ранее исследование ФОМ и ВШЭ показало, что почти треть предпринимателей в России — 31% — задумываются о закрытии или продаже бизнеса. Это на 8% больше по сравнению с 2025 годом.

Ситуация складывается под влиянием сразу нескольких факторов, которые одновременно усиливают давление на предпринимателей. Борисов отметил, что бизнес сталкивается как с внешними, так и с внутренними экономическими трудностями, которые существенно увеличивают издержки компаний.

"Сейчас сложилась совокупность нескольких тенденций. Это и геополитическая ситуация, и внутренние экономические проблемы, и рост издержек предприятий практически во всех сегментах. Увеличивается фонд оплаты труда, растут административные нагрузки, развивается система прослеживаемости, появляются налоговые новации. Все это происходит на фоне высокой ключевой ставки Центробанка и ограниченного доступа предприятий к доступным кредитам", — пояснил специалист.

По его словам, в такой ситуации многие представители малого и среднего бизнеса начинают сомневаться в перспективах дальнейшего развития. Эксперт отметил, что из-за роста издержек и сохраняющейся высокой нагрузки многие компании работают с минимальной маржей, поэтому предприниматели опасаются, что их бизнес может не выдержать.

"Значительная часть малого и среднего бизнеса сегодня не видит перспектив дальнейшего развития. У многих очень невысокая маржа, и предприниматели опасаются, что могут просто не пройти следующий год. Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо хотя бы на время отказаться от изменений нормативной базы и не увеличивать нагрузку на бизнес. Предприятиям нужно дать возможность спокойно доработать этот год, а дальше ситуация может измениться в лучшую сторону", — добавил Борисов.

Специалист также обратил внимание на возможные последствия сокращения числа малых и средних предприятий. По его словам, прямого удара по экономике в краткосрочной перспективе может не произойти, однако проблемы могут возникнуть на рынке труда. Он пояснил, что рост безработицы может увеличить нагрузку на социальные службы и бюджет, что в итоге косвенно скажется на экономической ситуации в стране.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
