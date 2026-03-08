Инфляция наступает, зарплата растёт: что ждать от рынка труда в 2026 году

Средние зарплаты в России в декабре подскочили более чем на 40 тысяч рублей по сравнению с ноябрем. Это произошло на фоне традиционных годовых выплат, включая премии и так называемую тринадцатую зарплату. По расчетам на основе официальной статистики, номинальный доход работников организаций достиг 139,7 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и охватывает всех сотрудников, от рядовых до топ-менеджеров с их солидными бонусами. В ноябре показатель составлял 98,2 тысячи рублей, а год назад в декабре — 128,7 тысячи. За двенадцать месяцев зарплаты выросли в среднем на 11 тысяч рублей.
Такие скачки не редкость для конца года, когда компании подводят итоги и щедро делятся прибылью. Но что именно влияет на эти цифры и как они отражают реальное положение на рынке труда?
В последний месяц года компании традиционно выплачивают бонусы и премии за годовой вклад сотрудников. Это напрямую толкает среднюю зарплату вверх, как показывают свежие данные. В нефтегазовом секторе и финансах доходы перешагнули 400 тысяч рублей, что усиливает общую статистику.
Такие выплаты фиксируются в официальных отчетах и учитываются в расчете до налогов. Без них декабрьская цифра была бы ближе к ноябрьской, но реальность такова: рынок труда в конце года оживает за счет этих инъекций.
"Декабрьские премии — это стандартная практика для крупных игроков, они сглаживают годовые диспропорции в доходах", — отметила в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Средняя начисленная зарплата включает оклады, надбавки, премии и бонусы всех сотрудников организаций. Она не ограничивается базовым окладом и учитывает сверхвысокие доходы топов. Распределение выплат по месяцам тоже играет роль, особенно в периоды с разным числом рабочих дней.
Налоги вычитаются позже, поэтому цифры отражают брутто-доход. Это делает статистику репрезентативной, но иногда вводит в заблуждение тех, кто смотрит только на чистые суммы.
В декабре премии составили значительную долю, подняв общий уровень. Без них рост был бы скромнее.
|Период
|Средняя зарплата, руб.
|Ноябрь 2025
|98 200
|Декабрь 2025
|139 700
|Декабрь 2024
|128 700
Рост на 40 тысяч рублей — это не случайность, а результат сезонных факторов. За год прибавка составила 11 тысяч, что говорит о стабильном тренде. Сравнивая месяцы, видно, как бонусы искажают картину.
Таблица выше наглядно показывает динамику. Ноябрь — типичный месяц без сюрпризов, декабрь — пик выплат.
"Годовой прирост в 11 тысяч рублей подтверждает восстановление рынка труда после прошлых лет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Такие сравнения помогают понять, где реальный прогресс, а где разовые эффекты.
В 33 отраслях зарплаты превысили 150 тысяч рублей. Нефтегаз и финансы впереди всех, с доходами до 400 тысяч. Добыча полезных ископаемых и IT держат планку.
В промышленности цифры ниже, но все равно впечатляют. Зарплаты сварщиков часто завышены в вакансиях, реальность скромнее.
Лидеры тянут статистику вверх, маскируя отстающие сферы.
Рост зарплат стимулирует потребление и поддерживает инфляцию в рамках цели. Больше денег у населения — выше спрос на товары и услуги. Но и риски перегрева есть.
Экономисты отмечают, что такие скачки помогают ВВП, особенно в ключевых секторах.
"Декабрьский всплеск положительно сказывается на долгосрочных сбережениях, включая пенсионные", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.
Эксперты ожидают продолжения роста, но без декабрьских пиков. Среднегодовая зарплата может прибавить 10-15 процентов за счет инфляции и производительности.
Долгосрочные сбережения станут важнее на фоне ожидаемых выплат. Рынок труда адаптируется к новым реалиям.
Ищите работу в лидирующих отраслях, осваивайте востребованные навыки. Переговоры о премиях — ключ к успеху. Следите за рынком труда, как советует Ирина Костина.
Финансовый консультант Кравцов Илья рекомендует фиксировать официальные доходы для будущих пенсий. Не упускайте бонусы и надбавки.
Из-за премий и тринадцатой зарплаты, которые компании выплачивают в конце года. Это стандартная практика для учета годовых результатов.
Нет, данные касаются только работников организаций. Самозанятые и ИП отражаются отдельно.
Вероятно, на уровне 10-15 процентов за счет инфляции и экономического роста, но без сезонных пиков.
Значительно: их высокие бонусы поднимают общий уровень, делая статистику выше медианной.
