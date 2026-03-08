Инфляция наступает, зарплата растёт: что ждать от рынка труда в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Средние зарплаты в России в декабре подскочили более чем на 40 тысяч рублей по сравнению с ноябрем. Это произошло на фоне традиционных годовых выплат, включая премии и так называемую тринадцатую зарплату. По расчетам на основе официальной статистики, номинальный доход работников организаций достиг 139,7 тысячи рублей.

Зарплата
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Зарплата

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и охватывает всех сотрудников, от рядовых до топ-менеджеров с их солидными бонусами. В ноябре показатель составлял 98,2 тысячи рублей, а год назад в декабре — 128,7 тысячи. За двенадцать месяцев зарплаты выросли в среднем на 11 тысяч рублей.

Такие скачки не редкость для конца года, когда компании подводят итоги и щедро делятся прибылью. Но что именно влияет на эти цифры и как они отражают реальное положение на рынке труда?

Почему зарплаты подскочили именно в декабре

В последний месяц года компании традиционно выплачивают бонусы и премии за годовой вклад сотрудников. Это напрямую толкает среднюю зарплату вверх, как показывают свежие данные. В нефтегазовом секторе и финансах доходы перешагнули 400 тысяч рублей, что усиливает общую статистику.

Такие выплаты фиксируются в официальных отчетах и учитываются в расчете до налогов. Без них декабрьская цифра была бы ближе к ноябрьской, но реальность такова: рынок труда в конце года оживает за счет этих инъекций.

"Декабрьские премии — это стандартная практика для крупных игроков, они сглаживают годовые диспропорции в доходах", — отметила в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Что входит в расчет средней зарплаты

Средняя начисленная зарплата включает оклады, надбавки, премии и бонусы всех сотрудников организаций. Она не ограничивается базовым окладом и учитывает сверхвысокие доходы топов. Распределение выплат по месяцам тоже играет роль, особенно в периоды с разным числом рабочих дней.

Налоги вычитаются позже, поэтому цифры отражают брутто-доход. Это делает статистику репрезентативной, но иногда вводит в заблуждение тех, кто смотрит только на чистые суммы.

В декабре премии составили значительную долю, подняв общий уровень. Без них рост был бы скромнее.

Период Средняя зарплата, руб.
Ноябрь 2025 98 200
Декабрь 2025 139 700
Декабрь 2024 128 700

Сравнение зарплат по периодам

Рост на 40 тысяч рублей — это не случайность, а результат сезонных факторов. За год прибавка составила 11 тысяч, что говорит о стабильном тренде. Сравнивая месяцы, видно, как бонусы искажают картину.

Таблица выше наглядно показывает динамику. Ноябрь — типичный месяц без сюрпризов, декабрь — пик выплат.

"Годовой прирост в 11 тысяч рублей подтверждает восстановление рынка труда после прошлых лет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такие сравнения помогают понять, где реальный прогресс, а где разовые эффекты.

Отрасли-лидеры по доходам

В 33 отраслях зарплаты превысили 150 тысяч рублей. Нефтегаз и финансы впереди всех, с доходами до 400 тысяч. Добыча полезных ископаемых и IT держат планку.

В промышленности цифры ниже, но все равно впечатляют. Зарплаты сварщиков часто завышены в вакансиях, реальность скромнее.

Лидеры тянут статистику вверх, маскируя отстающие сферы.

Влияние на экономику страны

Рост зарплат стимулирует потребление и поддерживает инфляцию в рамках цели. Больше денег у населения — выше спрос на товары и услуги. Но и риски перегрева есть.

Экономисты отмечают, что такие скачки помогают ВВП, особенно в ключевых секторах.

"Декабрьский всплеск положительно сказывается на долгосрочных сбережениях, включая пенсионные", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Прогнозы на 2026 год

Эксперты ожидают продолжения роста, но без декабрьских пиков. Среднегодовая зарплата может прибавить 10-15 процентов за счет инфляции и производительности.

Долгосрочные сбережения станут важнее на фоне ожидаемых выплат. Рынок труда адаптируется к новым реалиям.

Советы по повышению своего дохода

Ищите работу в лидирующих отраслях, осваивайте востребованные навыки. Переговоры о премиях — ключ к успеху. Следите за рынком труда, как советует Ирина Костина.

Финансовый консультант Кравцов Илья рекомендует фиксировать официальные доходы для будущих пенсий. Не упускайте бонусы и надбавки.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах в России

Почему средняя зарплата растет в декабре?

Из-за премий и тринадцатой зарплаты, которые компании выплачивают в конце года. Это стандартная практика для учета годовых результатов.

Входит ли в статистику зарплата самозанятых?

Нет, данные касаются только работников организаций. Самозанятые и ИП отражаются отдельно.

Будет ли рост продолжаться в 2026 году?

Вероятно, на уровне 10-15 процентов за счет инфляции и экономического роста, но без сезонных пиков.

Как влияет топ-менеджмент на среднюю зарплату?

Значительно: их высокие бонусы поднимают общий уровень, делая статистику выше медианной.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
