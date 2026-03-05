Трудовые мигранты накормили Кузбасс деньгами: сколько налогов ушло в бюджет за год

Трудовые мигранты в Кузбассе за 2025 год перечислили более 630 млн рублей налогов с получаемых в регионе зарплат. Эта сумма превышает прошлогодние показатели на 123 млн рублей, подчеркивая значительный вклад иностранных работников в местную экономику. По данным начальника управления МВД Кузбасса по вопросам миграции Олеси Ганус, сейчас в области проживает 14,5 тыс. трудовых мигрантов.

Фото: Яндекс Карты by ГУ МВД России по Кемеровской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кузбасс

Из них свыше 6 тыс. человек трудоустроены на основании патента. В 2026 году в регион прибыло 20 тыс. мигрантов — на 5,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Основной приток пришел из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана, сообщает Сiбдепо.

"По данному показателю, Кузбасс стабильно занимает шестое место среди субъектов Сибирского федерального округа", — отметила Ганус.