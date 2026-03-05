Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В приложении Лада, у подъезда Kia: новый закон о такси в Тюмени уже пошёл не по плану
Феномены глобального потепления и снегопадов: как меняются привычные сроки активности опасных насекомых
На рынке жилой недвижимости — редкая скидка: подешевел сегмент, который обычно только растёт
Тело уходит в режим экономии: почему избыточная худоба заставляет организм забыть о продолжении рода
Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
Образовательный стандарт как броня: почему школы увиливают от живых разговоров
Война начинает стирать красные линии: в Иране могут иначе взглянуть на ядерное оружие

Трудовые мигранты накормили Кузбасс деньгами: сколько налогов ушло в бюджет за год

Экономика

Трудовые мигранты в Кузбассе за 2025 год перечислили более 630 млн рублей налогов с получаемых в регионе зарплат. Эта сумма превышает прошлогодние показатели на 123 млн рублей, подчеркивая значительный вклад иностранных работников в местную экономику. По данным начальника управления МВД Кузбасса по вопросам миграции Олеси Ганус, сейчас в области проживает 14,5 тыс. трудовых мигрантов.

Кузбасс
Фото: Яндекс Карты by ГУ МВД России по Кемеровской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузбасс

Из них свыше 6 тыс. человек трудоустроены на основании патента. В 2026 году в регион прибыло 20 тыс. мигрантов — на 5,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Основной приток пришел из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана, сообщает Сiбдепо.

"По данному показателю, Кузбасс стабильно занимает шестое место среди субъектов Сибирского федерального округа", — отметила Ганус.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Экономика и бизнес
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Популярное
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты

Столкновение на Ближнем Востоке переросло в фазу экзистенциальной борьбы, где экономические последствия могут оказаться разрушительнее прямых ударов ракет.

Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Европа до пирамид уже строила мегаполисы: странная деталь в этих городах сбивает с толку
Эти ошибки на кухне начинают бесить через месяц после ремонта: дизайнеры назвали главные
Призраки асимметричной войны: техника «Хатам аль-Анбия» лишает американское командование зрения
Тело уходит в режим экономии: почему избыточная худоба заставляет организм забыть о продолжении рода
Трудовые мигранты накормили Кузбасс деньгами: сколько налогов ушло в бюджет за год
Пять минут для королевской статности: эта ежедневная привычка заменяет часы изнурительных тренировок
Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда
Не просто пятно на ногте: эта скрытая инфекция превращает стопу в постоянный очаг воспаления
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.