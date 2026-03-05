Азарт или реальность: как отличается мифический доход курьера от его настоящих ежедневных усилий и затрат

Истории о курьерах, зарабатывающих 200-300 тысяч рублей в месяц, остаются популярным мифом, подобным легендам об IT-фрилансерах на Бали. На деле средний дневной заработок пешего курьера в крупном городе составляет 3-4 тысячи рублей до вычета расходов. Это подтверждают данные аналитики рынка труда, где учитываются все переменные: километраж, время суток, способ передвижения и рейтинг от клиентов.

Факторы дохода и роль расходов

Как сообщает издание Газета. Ru, по словам HR-эксперта, основателя рекрутингового агентства "Эффективные Кадры" Александра Феткевича, доход зависит от множества факторов, включая погоду и скорость доставки. Сервисы заявляют о верхней планке в 100-200 тысяч рублей, но это достижимо лишь в идеальных условиях. Ключевой нюанс — все расходы на топливо, ремонт транспорта, связь и отсутствие соцпакета ложатся на курьера, а травмы или болезни становятся его личными убытками.

"Если отбросить шумиху, то работа курьера — это одна из самых низкооплачиваемых в пересчете на трудозатраты", — констатировал Феткевич.

Чтобы выйти на серьезный месячный доход, приходится трудиться по 12-14 часов в сутки без выходных, в любую погоду и под постоянным стрессом. Реальная почасовая ставка после расходов часто ниже, чем у кассира в супермаркете.

Почему курьеры выбирают эту работу

Несмотря на трудности, профессия привлекает низким порогом входа: не требуется образование или опыт, достаточно приложения, паспорта и возраста от 18 лет. Это идеальный вариант подработки для студентов, мам или тех, кому нужны деньги срочно. Феткевич подчеркивает, что такие истории успеха — редкие исключения, цена которых нечеловеческая нагрузка.