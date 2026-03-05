Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Московский молодежный театр приглашает отпраздновать 8 марта
Невидимые кукловоды тянут за ниточки подростков: схема работает пугающе просто
Грушенька: в театре Ромэн покажут русскую классику в цыганском стиле
Уходят агрессия, метки и побеги: один шаг, который превращает трудного питомца в идеального
Контролировать вес становится сложнее: в этом возрасте организм начинает накапливать жир быстрее
Живучесть и красота на колесах: какие премиум-седаны от 1,5 млн рублей выдерживают испытания временем
Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя

Азарт или реальность: как отличается мифический доход курьера от его настоящих ежедневных усилий и затрат

Экономика

Истории о курьерах, зарабатывающих 200-300 тысяч рублей в месяц, остаются популярным мифом, подобным легендам об IT-фрилансерах на Бали. На деле средний дневной заработок пешего курьера в крупном городе составляет 3-4 тысячи рублей до вычета расходов. Это подтверждают данные аналитики рынка труда, где учитываются все переменные: километраж, время суток, способ передвижения и рейтинг от клиентов.

Курьер
Фото: unsplash.com by Árpád Czapp is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Курьер

Факторы дохода и роль расходов

Как сообщает издание Газета. Ru, по словам HR-эксперта, основателя рекрутингового агентства "Эффективные Кадры" Александра Феткевича, доход зависит от множества факторов, включая погоду и скорость доставки. Сервисы заявляют о верхней планке в 100-200 тысяч рублей, но это достижимо лишь в идеальных условиях. Ключевой нюанс — все расходы на топливо, ремонт транспорта, связь и отсутствие соцпакета ложатся на курьера, а травмы или болезни становятся его личными убытками.

"Если отбросить шумиху, то работа курьера — это одна из самых низкооплачиваемых в пересчете на трудозатраты", — констатировал Феткевич.

Чтобы выйти на серьезный месячный доход, приходится трудиться по 12-14 часов в сутки без выходных, в любую погоду и под постоянным стрессом. Реальная почасовая ставка после расходов часто ниже, чем у кассира в супермаркете.

Почему курьеры выбирают эту работу

Несмотря на трудности, профессия привлекает низким порогом входа: не требуется образование или опыт, достаточно приложения, паспорта и возраста от 18 лет. Это идеальный вариант подработки для студентов, мам или тех, кому нужны деньги срочно. Феткевич подчеркивает, что такие истории успеха — редкие исключения, цена которых нечеловеческая нагрузка.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Красота и стиль
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Популярное
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты

Столкновение на Ближнем Востоке переросло в фазу экзистенциальной борьбы, где экономические последствия могут оказаться разрушительнее прямых ударов ракет.

Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Дрожь вместо слов: почему маленькие собаки вибрируют всем телом даже в теплой и уютной квартире
Уходят агрессия, метки и побеги: один шаг, который превращает трудного питомца в идеального
Россияне выбирают между ТСЖ и УК — одна деталь переворачивает всё: многие узнают об этом слишком поздно
Контролировать вес становится сложнее: в этом возрасте организм начинает накапливать жир быстрее
Граница между здоровьем и реанимацией: это одно правило определяет судьбу вашей тренировки
Живучесть и красота на колесах: какие премиум-седаны от 1,5 млн рублей выдерживают испытания временем
Гаишный гипноз больше не работает: пять стоп-слов, которые превращают жесткую остановку в формальность
Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Золото в кастрюле — а не просто рыжий бок: секретный компонент превращает скорлупу в яркое солнце
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.