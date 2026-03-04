Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В апреле доллар США может достичь отметки 81-82 рубля, евро — 94-95 рублей, а китайский юань — 11,5 рубля, прогнозирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев. Этот сценарий связан с динамикой ключевой ставки ЦБ и корректировкой бюджетного правила, напоминающей физику равновесия в турбулентных потоках рынка. На 3 марта, по данным Investing. com, доллар торговался выше 76,8 рубля, евро — 89,9 рубля, юань на Мосбирже превышал 11,2 рубля.

Шепелев ожидает снижения ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов до 15% в марте. Еще большим фактором станет сигнал главы Минфина об ужесточении бюджетного правила, включая снижение цены отсечения нефти. По словам эксперта, это добавит 4-5 рублей к курсам доллара и евро, сообщает Газета.Ru.

"Сейчас скидки на российскую нефть достигают $30, недобор нефтегазовых доходов компенсируется продажами валюты из Фонда национального благосостояния, на фоне этого темпы исчерпания последнего серьезно ускорились, что финансовые власти, безусловно, учитывают. Инфляция между тем уверенно пошла на снижение, сложились более подходящие условия, чтобы подвести валютный курс к более комфортному уровню для бюджета, в котором, к слову, заложен средний курс выше 92 рублей за доллар. Мы считаем, что до апреля цена отсечения по бюджетному правилу будет снижена к $50, это, по нашим подсчетам, прибавит к курсам доллара и евро по 4-5 рублей", — отметил Шепелев.

Эксперт заключает, что покупка валюты окажется выгоднее в марте, чем в апреле, подчеркивая антропологический аспект рыночных ожиданий как коллективного импульса. Такие сдвиги иллюстрируют, как макроэкономические индикаторы формируют траектории валютных котировок, подобно гравитационным волнам в финансовой вселенной.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
