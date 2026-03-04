Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паника на заправках Европы: почему игроки на рынке ищут альтернативы, а россияне остаются спокойными
Минеральные Воды остались без воздушного моста в ОАЭ: как не утонуть в волне возвратов
Десятки отправленных резюме — ни одного ответа: скрытый фильтр отбрасывает большинство кандидатов
Жир уходит без диет: эта процедура работает там, где не помогают тренировки
Кожа теряет броню и сдаётся времени: красное пятно на шее лидера выдало пугающую правду
Тромб в вене может появиться из-за неочевидных причин: эти факторы часто остаются без внимания
Самооценка дает трещину еще в детстве: одна модель воспитания убивает веру в успех
Можжевельник кричит о помощи: 2 простых шага, чтобы спасти хвойного красавца от гибели
Персидский залив закрутил авиамаршруты: где можно отдохнуть без лишней турбулентности

Гравитация ресурсов не знает границ: промышленный центр Сибири манит жителей самых разных стран

Экономика

В сибирском сердце Кузбасса, где геологические пласты угля аккумулируют тысячелетнюю энергию планеты, формируется уникальный феномен современной миграции, притягивающий искателей лучших судеб из отдалённых уголков мира. 

Мигранты
Фото: openverse.org by Ninara from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мигранты

По данным правоохранительных органов, в прошлом году в регион впервые приехали и были поставлены на учёт 39 тысяч иностранных граждан. Это на 5,5 тысячи меньше, чем годом ранее.

Снижение числа приезжих связано с изменениями на рынке труда и в экономике: люди выбирают те регионы и страны, где легче найти работу и заработать.

По сути, это естественный процесс. Люди, как и раньше в истории, перемещаются туда, где больше возможностей для жизни, работы и стабильного дохода. Такие миграции напоминают древние переселения людей в поисках пищи, тепла и более благоприятных условий для жизни.

Основные страны-поставщики мигрантов

Основной поток мигрантов в регион приезжает из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Это связано не только с географической близостью, но и с тем, что между странами существуют удобные и привычные маршруты для работы и переезда.

Такая миграция помогает местной экономике. Приезжие восполняют нехватку рабочей силы и частично компенсируют демографический спад. Многие из них готовы работать в непростых климатических условиях и на востребованных, но тяжёлых работах.

Передвижение людей стало проще благодаря развитым транспортным маршрутам — как наземным, так и воздушным. Это делает поездки быстрее и удобнее и помогает странам обмениваться трудовыми ресурсами.

Гости издалека

При этом в Кузбасс приезжают не только жители соседних стран. В регион также прибывают люди из США, Канады, Турции, Сирии, Индии, Китая и других государств. Их привлекают не только возможности для работы, но и образование, а также желание получить новый опыт и знания.

Многие из них преодолевают тысячи километров, чтобы учиться, работать и строить будущее в другом месте. Это показывает, что стремление к развитию и образованию одинаково важно для людей по всему миру. Для некоторых иностранцев Кузбасс становится местом, где можно получить образование или профессиональный опыт.

Такое разнообразие приезжих постепенно меняет культурную среду региона. Люди из разных стран привозят свои традиции, взгляды и опыт, что делает общество более разнообразным.

Миграция также влияет на развитие региона. Несмотря на сложности, связанные с переездом и адаптацией, многие люди со временем успешно устраиваются на новом месте. При этом государственные и правоохранительные структуры следят за соблюдением правил пребывания и помогают контролировать миграционные процессы.

В итоге Кузбасс остаётся не только крупным промышленным регионом, но и местом, куда приезжают люди из разных стран для работы, учёбы и новой жизни. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Думаете, фундамент требует дорогого ремонта? Простой шаг вокруг дома спасёт его на десятилетия
Недвижимость
Думаете, фундамент требует дорогого ремонта? Простой шаг вокруг дома спасёт его на десятилетия
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Садоводство, цветоводство
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Красота и стиль
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке Любовь Степушова От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Последние материалы
Мёртвая мышь у порога — трофей с тайным смыслом: зачем кошка приносит такие подарки
Гравитация ресурсов не знает границ: промышленный центр Сибири манит жителей самых разных стран
Океан подбирается к стенам замков: 5 дорог Португалии, которые меняют маршрут на ходу
Жир уходит без диет: эта процедура работает там, где не помогают тренировки
Не роскошь, а средство передвижения: какие китайские авто стали самыми дорогими в России в 2026 году
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Кожа теряет броню и сдаётся времени: красное пятно на шее лидера выдало пугающую правду
Наземная операция против Ирана? Цифры всплыли — в Вашингтоне могут схватиться за голову
Тромб в вене может появиться из-за неочевидных причин: эти факторы часто остаются без внимания
Ритм воды сильнее аптечных средств: гидротерапия перестраивает работу нервной системы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.