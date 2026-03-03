Энергетика может рухнуть как в 2022 году: эскалация вокруг Ирана толкает мир к газовому шоку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Военная эскалация вокруг Ирана способна спровоцировать кризис в энергетике масштабов 2022 года или даже серьезнее, считает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Об угрозах энергобезопасности на фоне взаимных обвинений и рисков ударов по инфраструктуре эксперт рассказал Pravda.Ru.

Гривач обратил внимание на версию Тегерана о возможных провокациях и операциях под чужим флагом, которые могут быть направлены на разжигание конфликта между региональными игроками.

По его словам, вне зависимости от того, кто именно наносит удары, сама спираль эскалации повышает цену вопроса для глобальной энергобезопасности и может привести к серьезным последствиям для рынка газа и нефти.

"Этот кризис может быть сопоставим с кризисом 2022 года", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что риски, связанные с возможными проблемами поставок катарского газа, могут стать поворотным моментом для позиции ряда государств и резко изменить расстановку сил на энергетическом рынке.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
