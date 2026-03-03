В Госдуме напомнили о повышении социальных пенсий с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8 процента, повышение коснется 4,3 миллиона получателей выплат. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля текущего года.

Бессараб уточнила, что повышение коснется получателей социальных пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, а также граждан, которым выплаты назначены в рамках государственного пенсионного обеспечения. По ее словам, индексация уже предусмотрена финансовыми параметрами Социального фонда и будет реализована в установленном порядке.

"Индексация социальных пенсий составит 6,8 процента и коснется 4,3 миллиона получателей. Это предусмотрено бюджетом Социального фонда России в части обеспечения социальных гарантий. Речь идет прежде всего о социальных пенсиях по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. При этом с 1 апреля размер такой пенсии не может быть ниже прожиточного минимума в регионе проживания получателя", — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что перерасчет пройдет в проактивном, беззаявительном порядке. Это означает, что получателям социальных пенсий не нужно подавать заявления, обращаться в Социальный фонд или предоставлять дополнительные документы. Все изменения будут произведены автоматически, а проиндексированные суммы поступят гражданам в обычные сроки выплаты без каких-либо дополнительных действий с их стороны.