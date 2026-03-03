Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый устный экзамен перед ОГЭ: к каким последствиям это может привести уже в 2027 году
Коварство древнего мха: ледяной плен Земли стал расплатой за слишком бурное озеленение
Небо над Калениками стало ловушкой: казачья бригада ослепила ВСУ и лишила его связи
В Госдуме напомнили о повышении социальных пенсий с 1 апреля
Вечная война по версии Трампа: что происходит с арсеналом США после ударов по Ирану
Яркость решает все: неправильный свет в квартире может усиливать тревожность
То, что кладут в миску миллионы людей, вредно: ветеринары ломают пять популярных мифов
Водородный прорыв в Орехово-Зуеве: новый поезд делает Россию лидером чистого транспорта
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года

Индексация без шоковой терапии: грядущие изменения 2026 года попадут под тотальный надзор сверху

Экономика

Российская система жилищно-коммунального хозяйства готовится к фундаментальной трансформации. В Государственной Думе рассматривается законопроект, который должен поставить точку в многолетних спорах между региональными властями и потребителями услуг. Инициатива, поддержанная правительством, направлена на пресечение практики необоснованного завышения тарифов в субъектах РФ, где стоимость "коммуналки" порой растет вопреки здравому смыслу и экономическим реалиям.

Батарея в комнате
Фото: Pravda.Ru by Артем Рябов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Батарея в комнате

Актуальность документа продиктована грядущими изменениями: уже в 2026 году ожидается очередная индексация тарифов. Чтобы рост платежей не стал шоковым для населения, федеральный центр намерен взять процесс под тотальный контроль. Это особенно важно для тех, кто планирует инвестиции в недвижимость или только что приобрел жилье, ведь эксплуатационные расходы напрямую влияют на общую стоимость владения объектом.

ФАС получает "красную кнопку": новые полномочия службы

Главное новшество закона — наделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) исключительными правами. Если раньше ведомство могло лишь указывать на нарушения, то теперь оно получит инструмент прямого действия. ФАС сможет самостоятельно отменять решения региональных энергетических комиссий, если те установили цены "с потолка".

"Новый закон фактически вводит режим прямого управления тарифами в критических ситуациях. Это защитит граждан от локального произвола, когда в платежки пытаются заложить неэффективность управления сетями", — сообщает в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Помимо права отмены, регулятор будет устанавливать предельные индексы — "потолок", выше которого региональные власти не смогут поднять планку ни при каких обстоятельствах. Это создаст предсказуемую среду как для арендаторов, так и для собственников, для которых важен порядок и гигиена в доме, включая финансовую дисциплину.

Почему регионы игнорируют предписания и как это исправят

Статистика ФАС за последние годы показывает тревожный тренд: региональные власти все чаще саботируют указания федерального центра. В 2024–2025 годах количество неисполненных предписаний выросло до 90 случаев. Местные комиссии часто объясняют высокие тарифы необходимостью ремонта изношенных коммуникаций, однако нормы шума и техническое состояние инженерных систем при этом нередко остаются на прежнем низком уровне.

Период Количество неисполненных предписаний ФАС
2023 год 14
2024-2025 годы 90

Законопроект лишает регионы возможности для маневра. Если предписание не выполняется в установленный срок, тариф, утвержденный субъектом, признается недействительным автоматически, и в силу вступают расчеты, произведенные федеральными экспертами. Это гарантирует, что даже в случае усадки дома или других строительных дефектов, требующих вложений, расходы не будут перекладываться на жильцов сверх меры.

Экономическое обоснование: из тарифов вычеркнут лишнее

Одной из ключевых проблем тарифообразования является включение в состав платежа затрат, не имеющих отношения к качеству услуг. ФАС уже сейчас ведет "чистку" смет, исключая из них расходы на содержание избыточного автопарка коммунальщиков, проведение банкетов или покупку люксовой канцелярии. В прошлом году таким образом удалось сэкономить более 50 млрд рублей средств граждан.

"Мы часто сталкиваемся со случаями, когда управляющие компании пытаются заложить в смету расходы, не предусмотренные нормативами эксплуатации жилых помещений. Жесткий контроль со стороны ФАС поможет сделать прозрачными расчеты за воду и тепло", — уточнила в беседе с Pravda. Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Очистка тарифов от "информационного мусора" и нецелевых трат позволит стабилизировать платежи даже в условиях инфляции. Для многих семей экономия составит несколько тысяч рублей в год, что сопоставимо с затратами на домашний ремонт или обновление бытовой техники.

Чего ждать потребителям в 2026 году

С 1 января 2026 года вступает в силу обновленная сетка тарифов. Ожидается, что переход на новые правила контроля позволит сгладить последствия повышения НДС. Важно понимать, что качественное обслуживание дома требует ресурсов, однако новый закон гарантирует: каждая копейка в квитанции будет обоснована. Жильцам стоит внимательнее следить за состоянием своих квартир — от того, как проведена балансировка белья в технике до состояния радиаторов, зависит общая эффективность потребления ресурсов.

"Прозрачность тарифов — это база. Но собственникам также стоит обратить внимание на внутреннюю эффективность: исправность сантехники и электроники. Никакой закон не поможет, если в квартире текут краны или старая проводка", — сказал в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Для поддержания уюта в доме граждане все чаще выбирают современные решения, такие как экологический стиральный порошок или системы "умный дом", позволяющие оптимизировать расход воды и электричества. В сочетании с государственным контролем над тарифами это позволит значительно снизить нагрузку на семейный бюджет.

Ответы на популярные вопросы о тарифах ЖКУ

Сможет ли регион повысить тариф выше нормы в 2026 году?

Нет, новый закон дает право ФАС блокировать любое решение региональных властей, которое превышает установленный на федеральном уровне "потолок" без веских экономических оснований.

Куда жаловаться, если цифры в квитанции резко выросли?

В первую очередь следует обратиться в ГЖИ и ФАС. Теперь антимонопольная служба сможет реагировать быстрее и напрямую корректировать необоснованные цены.

Повлияет ли закон на стоимость вывоза мусора (ТКО)?

Да, новый механизм регулирования распространяется на все коммунальные услуги, включая водоснабжение, отопление, газ, электричество и обращение с отходами.

Читайте также

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, специалист управляющей компании Марина Иванова, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Красота и стиль
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Еда и рецепты
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Садоводство, цветоводство
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Популярное
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Когда братья перестают быть братьями: горькая правда о войне, которую начали не мы
Когда братья перестают быть братьями: горькая правда о войне, которую начали не мы
Последние материалы
Кошелёк трещит по швам: разрыв цен на продукты в разных городах Сибири достиг уровня в 70 процентов
Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев
Стена памяти стала порталом в прошлое: личные истории жителей Хакасии официально вошли в историю
Небо над Калениками стало ловушкой: казачья бригада ослепила ВСУ и лишила его связи
Кошелёк с двойным дном и пустыми карманами: мелкие цифровые траты убивают личные накопления
Математика против заторов Красноярска: умная платформа управляет миллионами машин в режиме реального времени
Кошелёк на привязи: жители Новосибирской области отдают банкам почти две трети своего заработка
Сотни километров до спасения: в отдалённых посёлках Приангарья внедряют гибридную модель оказания медпомощи
В Госдуме напомнили о повышении социальных пенсий с 1 апреля
Кольцо замкнулось не в ту сторону: привычные маршруты Улан-Удэ внезапно исчезли с городских улиц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.