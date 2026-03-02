Прощай, стабильный ценник: за какими позициями в супермаркетах Тюмени теперь идет охота

Потребительский рынок Тюмени столкнулся с аномальной волатильностью цен на столовое яйцо: стоимость одного десятка в торговых точках города варьируется от 60 до 180 рублей. Резкий ценовой контраст вызывает обеспокоенность у местных жителей, которые фиксируют пустые полки в ряде супермаркетов на фоне ажиотажного спроса.

Фото: pixabay. com by congerdesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Несмотря на наличие бюджетных позиций, покупатели зачастую отдают предпочтение более дорогому сегменту, что приводит к временному дефициту товара по цене 160-170 рублей.

Анализ рыночной ситуации показывает, что стоимость категории "С0" может отличаться в три раза в пределах соседних кварталов. Как сообщает издание nashgorod.ru, такая диверсификация прайсов связана с индивидуальными стратегиями ритейлеров и логистическими цепочками. В то время как одни сети удерживают минимальные ценники для привлечения трафика, региональные производители сохраняют стабильный уровень около 120 рублей, ориентируясь на реальные производственные издержки и операционные затраты.

"Цены на яйца формируются сразу по нескольким факторам. Себестоимость производства зависит от корма, электроэнергии и логистики. Магазины с собственной продукцией могут держать цену ниже, чтобы привлекать покупателей, а региональные производители ориентируются на реальные затраты и стабильный спрос", — отмечает Лебедев.

По мнению эксперта, существенные ценовые разрывы обусловлены маркетинговыми инструментами сетей, которые выставляют полярные позиции, подталкивая потребителя к выбору продукта из среднего ценового диапазона.

Специалисты рекомендуют жителям Тюмени обращать внимание на продукцию под собственными торговыми марками ритейлеров и мониторить акционные предложения для оптимизации расходов. Согласно утверждению Лебедева, текущие колебания могут быть спровоцированы сезонными факторами и волнообразным ажиотажем среди населения.

Для минимизации трат целесообразно выбирать проверенные бренды местных птицефабрик, которые демонстрируют меньшую подверженность резким спекулятивным изменениям стоимости на прилавках.