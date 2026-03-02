Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются

Российский рынок электронной коммерции ожидает цифровая трансформация в области пользовательского интерфейса и ценообразования. В ходе недавнего заседания в Государственной Думе было анонсировано внедрение унифицированных стандартов отображения стоимости товаров на маркетплейсах. Данная мера призвана исключить путаницу, возникающую из-за различных скидок, привязанных к внутренним финансовым инструментам сервисов и специфическим методам оплаты.

Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info маркетплейс

Дискуссии вокруг регулирования онлайн-площадок продолжались несколько месяцев, сопровождаясь спорами о методах честной конкуренции между банковским сектором и техгигантами. Как сообщает tmn. aif.ru, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин подчеркнул, что инициатива не направлена на ликвидацию маркетинговых инструментов. По словам эксперта, ключевой задачей является создание прозрачной среды, где покупатель видит окончательную сумму в карточке товара еще до начала процедуры оформления заказа.

"Нововведение не отменяет скидки и привычные маркетинговые инструменты на маркетплейсах, а покупателям не стоит опасаться роста цен. Речь идет о корректном отображении стоимости в карточке товара, чтобы итоговая сумма была понятна еще до оплаты", — отмечает Морковкин.

Параллельно с финансовой прозрачностью планируется усиление контроля над качеством ассортимента через интеграцию с государственной системой "Честный знак". Согласно заявлению Морковкина, верификация продукции через официальные базы данных позволит минимизировать риски появления контрафакта в листингах. В результате внедрения новых протоколов покупки на маркетплейсах станут не только более понятными с точки зрения фактических затрат, но и безопаснее благодаря отсеву немаркированных товаров.