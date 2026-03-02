Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%, что особенно ощутимо ударило по ценам подакцизных товаров, таких как алкоголь и сладкие напитки. Пониженная ставка в 10% осталась для продовольствия и детских товаров, минимизируя удар по базовой корзине.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин объясняет: рост налогов сочетается с повышением акцизов, усиливая эффект через биохимическую цепочку производства — от ферментации этанола до насыщения сахарами.

Акцизный двойной удар на спирт и сахар: экономист приводит точные данные по росту сборов.

"Например, на спиртосодержащую продукцию акциз увеличился в этом году с 740 рублей до 824 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; на сахаросодержащие напитки — с 10 рублей до 11 рублей за 1 литр", — пояснил Балынин.

Это отражает физические объемы: литр чистого спирта или напитка несет пропорциональный налог, влияя на конечную цену через закон сохранения массы в цепочке поставок.

Конкуренция смягчает шок: сети предлагают скидки

В условиях высокой конкуренции крупные ритейлеры осторожно корректируют цены, активно используя акции для удержания покупателей — антропологический фактор лояльности в потребительском поведении. Справочные данные подтверждают замедление: в январе 2026 года цены выросли на 6% к январю 2025-го, против 9,92% годом ранее. Балынин отмечает, что такие меры помогают балансировать нагрузку на бюджет семьи.

Общее влияние повышения НДС на экономику эксперт оценивать преждевременно: достоверных прогнозов пока нет из-за множества переменных. Факторы вроде глобальных цепочек поставок и поведенческой экономики добавляют неопределенности. Аналитика подчеркивает необходимость мониторинга для понимания долгосрочных сдвигов в повседневном потреблении. Об этом сообщает NewsInfo.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
