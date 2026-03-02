Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца

В феврале мировой рынок товаров пережил настоящую встряску: цены на некоторые commodities взлетели до небес, в то время как другие рухнули. Лидером роста стал неодим — редкий металл, без которого не обходится производство мощных магнитов для электродвигателей и возобновляемой энергетики. По данным бирж ICE Futures, CME Group и Шанхайской фьючерсной биржи металлов, его стоимость подскочила на 30,5% за месяц.
Это не единичный случай: индий прибавил 23,4%, родий — 10,1%. Сельскохозяйственные культуры тоже не отстали — соевое масло подорожало на 13,7%, пшеница на 10,4%, соя на 8,8%. В энергетике выделился газолин в США с ростом 20,8%, а нефть Brent и WTI прибавили 6,7% и 6,3% соответственно.
На противоположном полюсе — какао-бобы, подешевевшие на 30,2%, апельсиновый сок на 20,6% и кофе арабика на 20,2%. Такие колебания отражают глобальные цепочки поставок, погодные факторы и спрос в высокотехнологичных отраслях.
Неодим возглавила февральский рейтинг с ростом 30,5%. Этот элемент из группы редкоземельных металлов критически важен для постоянных магнитов NdFeB, которые используются в электромоторах автомобилей, ветряных турбинах и жестких дисках. Спрос растет на фоне перехода к зеленой энергетике и электромобилям, а поставки сосредоточены в Китае, что усиливает волатильность.
Такие скачки цен влияют на всю цепочку: от производителей электроники до смартфонов и ноутбуков, где неодимовые магниты обеспечивают компактность и мощность.
"Рост цен на неодим отражает глобальный дефицит редкоземельных элементов, усугубленный геополитикой и спросом на высокие технологии", — в беседе с Pravda. Ru объяснил макроэкономист Артём Логинов.
Индий подорожал на 23,4% — металл, применяемый в полупроводниках и сплавах для экранов. Родий вырос на 10,1%, оставаясь одним из самых дорогих металлов из-за использования в катализаторах выхлопных систем автомобилей.
Эти тенденции сигнализируют о напряжении в промышленных цепочках. Рыночные правила сейчас не сдерживают монополизацию, что усиливает рост цен на сырье.
|Товар
|Рост цены, %
|Неодим
|30,5
|Индий
|23,4
|Родиий
|10,1
Таблица показывает лидеров роста среди металлов, подчеркивая их роль в технологиях.
Соевое масло лидирует с 13,7%, за ним пшеница (10,4%) и соя (8,8%). Эти культуры чувствительны к погоде и экспортным ограничениям. Продуктовая корзина меняется, как показывают данные по России и миру.
В контексте Масленицы и сезонных праздников рост цен на зерновые ощущается особенно остро для семейных бюджетов.
"Подорожание сои и пшеницы — следствие засух и логистических сбоев, что толкает инфляцию вверх", — поделился в разговоре с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Газолин в США вырос на 20,8%, Brent — 6,7%, WTI — 6,3%. Спрос на топливо восстанавливается после зимы, плюс геополитика влияет на нефть. Это перекликается с ростом цен в начале года.
Какао-бобы упали на 30,2% из-за рекордных урожаев в Африке. Апельсиновый сок (-20,6%) пострадал от погоды во Флориде, кофе арабика (-20,2%) — от перепроизводства. Такие коррекции напоминают о снижении цен на чай и морковь в России.
Баланс рынка восстанавливается, но волатильность сохраняется, как в случае с огурцами.
"Падение цен на какао — временное облегчение для кондитеров, но инфляционные риски никуда не делись", — подметила в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Дефицит редкоземельных металлов из Китая и бум электромобилей подтолкнули спрос, превысивший предложение.
Да, через импорт электроники и продуктов. Маркетплейсы уже реагируют ростом цен.
Эксперты прогнозируют стабилизацию металлов, но волатильность в агропродукте сохранится.
