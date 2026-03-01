Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы

Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников

Экономика

Российский финансовый рынок вступает в эпоху тотальной цифровой верификации. С 1 марта вступают в силу новые правила, согласно которым онлайн-микрозаймы станут доступны гражданам исключительно после прохождения биометрической проверки. Данная мера призвана ликвидировать серые зоны в сегменте быстрого кредитования и защитить персональные данные россиян.

Банковские карты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковские карты

Инициатива законодателей направлена на пресечение деятельности кибермошенников, которые годами использовали упрощенные процедуры регистрации для оформления кредитов на подставных лиц. Теперь для подтверждения личности в цифровой среде потребуется уникальный физический идентификатор, что делает незаконное использование чужих документов практически невозможным. При этом российская интернет-экономика продолжает адаптироваться к новым требованиям безопасности, внедряя более сложные алгоритмы распознавания.

Для тех, кто не готов предоставлять свои биометрические данные в цифровом виде, сохраняется традиционный путь. Получить заемные средства без сканирования лица или голоса можно будет только при личном визите в офис микрофинансовой организации, где идентификация личности проводится сотрудником по паспорту в физическом присутствии клиента.

В этом материале:

Биометрия как щит от кредитного мошенничества

Основная цель нововведения — создание непреодолимого барьера для злоумышленников. Раньше для получения микрозайма в сети зачастую было достаточно паспортных данных и номера телефона, что создавало риски для добросовестных граждан. Новая система связывает запрос на деньги с конкретным физическим лицом в реальном времени. Это существенно снижает вероятность того, что человеку придется оспаривать долги, которые он не совершал.

"Внедрение обязательной биометрии — это логичный шаг в условиях, когда теневые сегменты пытаются мимикрировать под легальный бизнес. Это поможет очистить рынок от сомнительных операций, хотя на первых порах может создать неудобства для части заемщиков", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил портфельный управляющий Владимир Осипов.

Стоит отметить, что новые правила коррелируют с общим трендом на усиление финансового контроля. Подобно тому, как обсуждается лимит наличных для внесения через банкоматы, государство стремится сделать каждый рубль в цифровом пространстве прозрачным и идентифицируемым. Это дисциплинирует не только клиентов, но и сами финансовые организации.

Влияние новых правил на доступность займов

Адаптация к новым стандартам потребует от МФО технологического перевооружения. Тем не менее, эксперты не прогнозируют массового оттока клиентов. Ожидается, что чистота портфелей микрофинансовых компаний улучшится, так как исчезнет сегмент "пустых" займов, оформленных по украденным базам данных. В долгосрочной перспективе это может привести к стабилизации процентных ставок, поскольку риски невозврата из-за мошенничества будут минимизированы.

Для граждан же важно следить за своими расходами комплексно. Даже если доступ к "быстрым деньгам" станет более защищенным, привычка к необдуманным тратам может привести к тому, что автосписания за ненужные сервисы или просрочки по ЖКХ поглотят бюджет быстрее, чем придет следующая выплата. Важно помнить, что в марте расчет зарплаты может отличаться от привычного из-за календарной сетки, что требует внимательного планирования.

"Для рынка недвижимости и крупных сделок чистота кредитной истории заемщика критически важна. Если микрозаймы перестанут быть инструментом в руках мошенников, это упростит жизнь многим людям, планирующим в будущем ипотеку или серьезные покупки", — в беседе с Pravda. Ru подметил риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Параллельно с изменениями в кредитной сфере, государство пересматривает и социальные обязательства. Например, с начала весны пособия и пенсии будут выплачиваться по обновленным алгоритмам. Это подчеркивает комплексный характер трансформации финансовой системы, где цифровизация и социальная защита идут рука об руку.

Параметр Условия с 1 марта
Способ получения онлайн Только с биометрией
Способ получения без биометрии Личный визит в офис с паспортом
Основная цель изменений Борьба с кредитным мошенничеством

"Когда мы говорим о семейном бюджете, любые скрытые долги — это катастрофа. Новые правила позволяют минимизировать риск раздела несуществующих обязательств при судебных спорах, так как факт получения денег будет подтвержден биометрически", — рассказала Pravda. Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

В то время как внимание населения приковано к безопасности кредитов, финансовый сектор продолжает искать способы поддержки личного капитала. Оптимальные банковские ставки по вкладам все еще позволяют сохранять средства эффективнее, чем использование краткосрочных займов. А для тех, кто планирует расходы на жилье, будет полезно знать, что принят новый срок оплаты ЖКХ, что дает больше времени на балансировку личных финансов.

Ответы на популярные вопросы о биометрической проверке

Нужно ли сдавать биометрию специально ради займа?

Если вы хотите получить деньги дистанционно, данные должны быть в Единой биометрической системе (ЕБС). При отсутствии данных онлайн-оформление будет отклонено.

Защищены ли данные при сканировании лица?

Передача информации происходит через защищенные государственные каналы связи, что исключает доступ третьих лиц к вашему цифровому слепку.

Может ли биометрия ошибиться?

Современные системы имеют точность свыше 99,9%. В случае сбоя заемщику будет предложено подтвердить личность в офисе организации.

Читайте также

Экспертная проверка: портфельный управляющий Владимир Осипов, риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, юрист по семейному праву Елена Пахомова.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Домашние животные
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Домашние животные
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Последние материалы
Тепловая артерия Архангельска оживает: четвертый вывод ТЭЦ мощностью за 200 Гкал/ч питает новые кварталы Майской Горки и Соломбалы
Бетонная ловушка для тока: ошибки бывалых самодельщиков, которые нельзя повторять дома
Светлогорск дышит интенсивно: 11 рейсов в день связывают побережье с Калининградом в марте
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Пасеки седеют под северным ветром: средний возраст вологодских пчеловодов превысил 60 лет, угрожая чистоте среднерусской пчелы
Гусеницы оживили лесные тропы: череповецкие машины спасают северных оленей от браконьеров в Керженской чаще
Псков притягивает заводы трех округов: форум запускает кооперацию для цепочек поставок
Кишка без нервов оживает тайно: петербургские хирурги провели бесшовную операцию семимесячному оренбуржцу
Сетчатка недоношенных крепнет лазером: новгородский кабинет останавливает слепоту в критические недели жизни
Ледяные глыбы обретают полет: крыши Петрозаводска превратили улицы в зоны смертельного риска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.