Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал

Металлургический гигант ПАО "ММК" представил финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год, зафиксировав первый чистый убыток за десятилетие. Согласно опубликованной отчетности, за двенадцать месяцев отрицательный результат группы составил 14,85 млрд рублей, при этом наиболее сложным оказался финальный трехмесячный период. Основное давление на итоговые цифры оказали неблагоприятные макроэкономические факторы и специфические списания в сырьевом дивизионе компании.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ уголь в земле

Отрицательное сальдо за четвертый квартал достигло 25,54 млрд рублей, что обусловлено разовым эффектом от обесценения активов в сегменте "Добыча угля" на сумму 27,99 млрд рублей. Выручка корпорации за год сократилась на 20,6%, составив 609,87 млрд рублей. Снижение показателей доходности в компании объясняют падением цен на продукцию и сокращением потребительского спроса на фоне высокой ключевой ставки и общего замедления деловой активности.

Производственные мощности холдинга также продемонстрировали нисходящую динамику: выплавка чугуна сократилась до 9,1 млн тонн, а производство стали упало на 9,2%. Реализация металлопродукции снизилась до 9,85 млн тонн, при этом продажи премиального сегмента просели наиболее существенно — на 15,3%. Вместе с тем, добыча угольного концентрата показала контрциклический рост, увеличившись на 9,4% и достигнув отметки в 2,83 млн тонн.

Несмотря на текущие финансовые сложности, ММК сохраняет позиции в топ-10 российских компаний с крупнейшими денежными резервами. По словам Виктора Рашникова, председателя совета директоров, чье состояние в конце года оценивалось в 10,5 млрд долларов, группа сохраняет устойчивость. Убытки не фиксировались более 10 лет. Об этом сообщает kursdela.biz.