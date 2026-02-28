Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году
Уши есть не только у стен: как реклама узнаёт о планах раньше поискового запроса
Пенсионная яма без дна растет: чем грозит запрет работы с фирмами
Стены перестают давить на плечи: как мебель может превратить тесную квартиру в просторный зал
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Автомобильная арифметика: детали дорожают, а ТО дешевеет — что это значит для водителей
Я больше всего люблю Тараса Бульбу — родной он нам человек... У него не дрогнула рука, чтобы покарать родного сына... — писала газета Известия 29 февраля 1952 года

Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%

Экономика

Российская интернет-экономика, опираясь на динамику цифровых сетей и антропологические паттерны онлайн-поведения, продемонстрирует рост на 20-25% в 2026 году по сравнению с 2025-м. По оценкам экспертов, объем рынка прошлого года составил 31,5-32,5 трлн рублей, а ключевыми драйверами станут e-commerce с приростом 25%, онлайн-контент и инфраструктурные инновации.

Роутер
Фото: pixabay.com by TungArt7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Роутер

По итогам прошлого года объем интернет-экономики оценивался на уровне 31,5-32,5 трлн рублей. В 2026 году отрасль продолжит рост: по прогнозу РАЭК, рынок прибавит 20-25%. Ключевым драйвером останется e-commerce (+25%), онлайн-контент и инфраструктурные проекты.

Рынок онлайн-рекламы замедлится до 10-15%, перейдя к технологичной персонализации, а число интернет-пользователей стабилизируется на 135 млн — 92% населения. Антропология цифрового неравенства подтолкнет адресные программы: простые планшеты для пенсионеров глубинки и базовое обучение, повышая онлайн-время до 8,5 часов в сутки за счет виртуальной и дополненной реальности, как прогнозируют в РАЭК.

Год ознаменуется трансформацией Кодекса этики ИИ 2021-го в законы о маркировке контента, ответственности разработчиков и защите прав авторов. Российские мультимодальные модели, интегрирующие текст, изображения и речь, соперничать с западными аналогами, проникая в кол-центры, образование, медицину и СМИ, подытожили эксперты. Об этом сообщает Газета.Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Наука и техника
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Садоводство, цветоводство
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Домашние животные
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Популярное
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само

Плойка больше не главный инструмент. Тренд весны делает ставку на кератин и естественное движение — эти три стрижки меняют образ без лишнего стресса.

Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Последние материалы
Тревога в Тольятти: как выжить, если за окном война — инструкция для горожан
Гладкий асфальт меняет всё: как власти Ульяновска борются с авариями — и что из этого выйдет
Крылья вместо колес: новый «Метеор» превратит Волгу в скоростной автобан без единой пробки
Бетон с характером предателя: ветхие дома Прикамья достигли критического предела прочности
Купленный покой обернулся крахом: миллионный капкан захлопнулся над логистами из Челнов
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Яблоня избавляется от лишнего: простой дедовский способ спасает нежные завязи от гибели
Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию
Уши есть не только у стен: как реклама узнаёт о планах раньше поискового запроса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.