Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%

Российская интернет-экономика, опираясь на динамику цифровых сетей и антропологические паттерны онлайн-поведения, продемонстрирует рост на 20-25% в 2026 году по сравнению с 2025-м. По оценкам экспертов, объем рынка прошлого года составил 31,5-32,5 трлн рублей, а ключевыми драйверами станут e-commerce с приростом 25%, онлайн-контент и инфраструктурные инновации.

Фото: pixabay.com by TungArt7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Роутер

По итогам прошлого года объем интернет-экономики оценивался на уровне 31,5-32,5 трлн рублей. В 2026 году отрасль продолжит рост: по прогнозу РАЭК, рынок прибавит 20-25%. Ключевым драйвером останется e-commerce (+25%), онлайн-контент и инфраструктурные проекты.

Рынок онлайн-рекламы замедлится до 10-15%, перейдя к технологичной персонализации, а число интернет-пользователей стабилизируется на 135 млн — 92% населения. Антропология цифрового неравенства подтолкнет адресные программы: простые планшеты для пенсионеров глубинки и базовое обучение, повышая онлайн-время до 8,5 часов в сутки за счет виртуальной и дополненной реальности, как прогнозируют в РАЭК.

Год ознаменуется трансформацией Кодекса этики ИИ 2021-го в законы о маркировке контента, ответственности разработчиков и защите прав авторов. Российские мультимодальные модели, интегрирующие текст, изображения и речь, соперничать с западными аналогами, проникая в кол-центры, образование, медицину и СМИ, подытожили эксперты. Об этом сообщает Газета.Ru.