Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%
Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Уши есть не только у стен: как реклама узнаёт о планах раньше поискового запроса
Пенсионная яма без дна растет: чем грозит запрет работы с фирмами
Стены перестают давить на плечи: как мебель может превратить тесную квартиру в просторный зал
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды

Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году

Экономика

Россияне не вернутся к строгому графику "пять дней в офисе", но полная удалёнка уходит в прошлое, прогнозируют эксперты рынка труда. В 2026 году баланс между дефицитом кадров и потребностью бизнеса в контроле процессов сделает жёсткий офисный возврат маловероятным. Компании осознают риски оттока специалистов при отмене гибкости, особенно на "рынке кандидата".

Офис
Фото: Pravda by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офис

Финансист и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский отметил, что в 2026 году рынок труда балансирует между дефицитом кадров и запросом бизнеса на управляемость процессов. Вероятность жесткого и повсеместного возврата сотрудников за столы близка к нулю — прежде всего из-за рынка кандидата. Компании понимают: запрет на гибкость может обернуться оттоком специалистов. При этом тренд на так называемую офисную реставрацию уже заметен в госсекторе, банках и структурах, работающих с критической информационной инфраструктурой. Для этих сфер требования безопасности и стабильность подключения к внутренним сетям остаются приоритетом. Здесь возврат сотрудников в офис фактически становится безальтернативным сценарием.

По словам Трепольского, офис обеспечивает операционную эффективность: живое обсуждение занимает 10-15 минут против часов в мессенджерах. Физическое присутствие ускоряет согласования, контроль сроков и чтение невербальных сигналов — уровня вовлечённости, усталости или демотивации, которые онлайн маскирует. С антропологической перспективы личный контакт усиливает социальные связи, высвобождая окситоцин для командной синергии.

В частном бизнесе гибрид станет стандартом, а полный офис — нормой для чувствительных отраслей. Сотрудникам придётся подтверждать ценность результатами, а не онлайн-присутствием, констатировал эксперт. Этот баланс дисциплины и привлекательности труда определит будущее российского рынка. Об этом сообщает Газета.Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Зимние покрышки стали тяжелее золота: утилизация комплекта в Приморье требует минимум тысячи рублей
Новости Владивостока сегодня
Зимние покрышки стали тяжелее золота: утилизация комплекта в Приморье требует минимум тысячи рублей
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Еда и рецепты
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Недвижимость
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Популярное
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само

Плойка больше не главный инструмент. Тренд весны делает ставку на кератин и естественное движение — эти три стрижки меняют образ без лишнего стресса.

Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Последние материалы
Тревога в Тольятти: как выжить, если за окном война — инструкция для горожан
Гладкий асфальт меняет всё: как власти Ульяновска борются с авариями — и что из этого выйдет
Крылья вместо колес: новый «Метеор» превратит Волгу в скоростной автобан без единой пробки
Бетон с характером предателя: ветхие дома Прикамья достигли критического предела прочности
Купленный покой обернулся крахом: миллионный капкан захлопнулся над логистами из Челнов
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Яблоня избавляется от лишнего: простой дедовский способ спасает нежные завязи от гибели
Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию
Уши есть не только у стен: как реклама узнаёт о планах раньше поискового запроса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.