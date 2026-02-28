Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году

Россияне не вернутся к строгому графику "пять дней в офисе", но полная удалёнка уходит в прошлое, прогнозируют эксперты рынка труда. В 2026 году баланс между дефицитом кадров и потребностью бизнеса в контроле процессов сделает жёсткий офисный возврат маловероятным. Компании осознают риски оттока специалистов при отмене гибкости, особенно на "рынке кандидата".

Фото: Pravda by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офис

Финансист и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский отметил, что в 2026 году рынок труда балансирует между дефицитом кадров и запросом бизнеса на управляемость процессов. Вероятность жесткого и повсеместного возврата сотрудников за столы близка к нулю — прежде всего из-за рынка кандидата. Компании понимают: запрет на гибкость может обернуться оттоком специалистов. При этом тренд на так называемую офисную реставрацию уже заметен в госсекторе, банках и структурах, работающих с критической информационной инфраструктурой. Для этих сфер требования безопасности и стабильность подключения к внутренним сетям остаются приоритетом. Здесь возврат сотрудников в офис фактически становится безальтернативным сценарием.

По словам Трепольского, офис обеспечивает операционную эффективность: живое обсуждение занимает 10-15 минут против часов в мессенджерах. Физическое присутствие ускоряет согласования, контроль сроков и чтение невербальных сигналов — уровня вовлечённости, усталости или демотивации, которые онлайн маскирует. С антропологической перспективы личный контакт усиливает социальные связи, высвобождая окситоцин для командной синергии.

В частном бизнесе гибрид станет стандартом, а полный офис — нормой для чувствительных отраслей. Сотрудникам придётся подтверждать ценность результатами, а не онлайн-присутствием, констатировал эксперт. Этот баланс дисциплины и привлекательности труда определит будущее российского рынка. Об этом сообщает Газета.Ru.