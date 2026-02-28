Пенсионная яма без дна растет: чем грозит запрет работы с фирмами

В Госдуме предложили сузить применение режима самозанятости только до услуг для физических лиц, таких как няни, репетиторы или аренда недвижимости. Парламентарий Ярослав Нилов подчеркнул, что большинство из 15 млн самозанятых не формируют пенсионные права, а добровольное страхование по больничным заработает лишь с 2026 года, поэтому необходимы взносы в соцфонды и запрет на работу с юрлицами.

IT-предприниматель, основатель компании Tiqum Юрий Гизатуллин поддерживает идею защиты пенсионных прав, но предостерегает от радикальных мер.

15 млн самозанятых, не делающих пенсионных выплат, однажды состарятся и захотят получать пенсию, на которую не делали взносов. По сути, эти люди станут социально незащищенным слоем населения и большой проблемой государства, которую лучше решать заранее. Самозанятость нужно оставить обязательно. Полный отказ от нее может нанести прямой удар по платформенной экономике и глобальному тренду на уберизацию бизнеса , — отметил Гизатуллин.

Главный риск — массовый возврат частников в "серую зону" с неофициальными переводами на карты или расчетами наличными, как в Европе. Текущий налоговый режим успешно легализовал миллионы специалистов, и его ужесточение может разрушить эту динамику. По словам эксперта, запрет на легальное привлечение разовых исполнителей ударит по бизнесу.

Это приведет к сокращению доходов компаний и неизбежному росту цен на услуги для потребителей. Самозанятость, отражающая антропологический сдвиг к гибкому труду в эпоху платформенной экономики, требует баланса между социальной защитой и инновациями. Полный отказ от нее рискует усилить теневую экономику, подрывая глобальные тренды уберизации.