Цифра против сувениров: как выбрать подарок, который запомнится, а не отправится в мусор

Эпоха материального потребления уступает место экономике впечатлений, где цифровые активы становятся новой формой проявления внимания. Виртуальные презенты — от подписок на медиасервисы до игровых пакетов — трансформируются в полноценный инструмент социального взаимодействия. Однако успех такого жеста напрямую зависит от глубины эмоционального интеллекта дарителя и понимания образа жизни адресата.

Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License Подарок

Выбор в пользу нематериального блага требует осознанности, так как подобные решения лишены универсальности традиционных сувениров. Согласно мнению эксперта по этикету Екатерины Богачевой, доступ к онлайн-кинотеатрам или игровым платформам оправдан только при наличии точных сведений о хобби человека. Без понимания контекста подарок рискует оказаться бесполезным цифровым шумом.

"Если говорить о цифровых сервисах, например, доступе к онлайн-кинотеатру, надо знать, что в этом действительно человек нуждается, если мы знаем его увлечение, то в целом это неплохое решение. Если говорить о доступе к онлайн-играм для тех, кто играет, для кого это хобби, наверное, тоже. Но это дарение предполагает, что мы знаем о человеке довольно много информации", — подчеркивает Богачева.

Особую ценность приобретают гибридные услуги, способные материализовать "цифру", например, создание эстетичного фотоальбома из галереи смартфона.

По словам Богачевой, дистанционный формат поздравления становится незаменимым, если личная встреча невозможна. В условиях глобальной мобильности подписка на качественный интернет-ресурс выступает этичным способом подчеркнуть близость интересов. Главным критерием в данном случае остается релевантность подарка внутреннему миру получателя, а не просто факт покупки доступа к сервису. Об этом сообщает MoneyTimes.