Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала

Ставки по банковским вкладам в России снизятся в ответ на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, оставаясь в диапазоне 10-16% и превышая инфляцию. Короткие депозиты на месяц обещают доходность до 14-16%, что позволяет эффективно использовать свободные средства до конца весны. Кандидат экономических наук Игорь Балынин, доцент Финансового университета, поделился стратегиями максимизации прибыли.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Доходы по вкладам

По словам эксперта, размещение 300 тысяч рублей под 15% годовых на три месяца превратит их к концу весны более чем в 311 тысяч рублей за счет процентов.

"Если, например, сегодня разместить 300 тысяч рублей под 15% годовых на 3 месяца, то к концу весны за счёт начисленных процентов они превратятся более чем в 311 тысяч рублей", — подчеркнул Балынин.

Как отметил кандидат экономических наук, ставки реагируют на ключевую ставку и сигналы регулятора, продолжая опережать инфляцию.

Оптимальное распределение средств

Балынин рекомендует разделить капитал: часть оставить на накопительном счете с ежедневным начислением для текущих расходов, остальное — на вкладах сроком 3-6 месяцев и 1-3 года. Особое внимание стоит уделить трехлетним депозитам с привязкой к ключевой ставке и ежемесячной капитализацией, обеспечивающей максимальную доходность за счет эффекта сложного процента, подобного экспоненциальному росту в физике. Такой подход минимизирует риски и использует инстинкт накопления, укорененный в антропологии человеческих обществ. Об этом сообщает aif.ru.

На заседании 20 марта ключевая ставка может упасть до 14%, с равной вероятностью снижения на 1-1,5 п. п. или сохранения на текущем уровне, исключая повышение. Согласно прогнозу эксперта, это ускорит снижение ставок по вкладам, но сохранит их привлекательность. Стратегия коротких и капитализированных депозитов позволит россиянам оптимизировать доход в переходный период.