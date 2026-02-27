Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самовоспламенение без искры: опасный эффект LSPI разрушает двигатель на низких оборотах
Грозный горизонт маячит: капитан Суворов уходит из Челябинска по соглашению сторон в другой клуб
Бактерии просыпаются вместе с природой: весенние инфекции оказались коварнее зимних
Цифровая эпоха научила скрывать чувства: одно слово стало маркером выгорания
Сугробы превращаются в коварные озера: как весна 2026 года калечат тормоза и датчики одним касанием
Ребенок выбрал любимчика среди родителей? Не спешите считать это личным провалом
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование
Охота на китов в Норвегии потеряла смысл: гиганты могут приносить миллионы без крови

Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала

Экономика

Ставки по банковским вкладам в России снизятся в ответ на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, оставаясь в диапазоне 10-16% и превышая инфляцию. Короткие депозиты на месяц обещают доходность до 14-16%, что позволяет эффективно использовать свободные средства до конца весны. Кандидат экономических наук Игорь Балынин, доцент Финансового университета, поделился стратегиями максимизации прибыли.

Доходы по вкладам
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Доходы по вкладам

По словам эксперта, размещение 300 тысяч рублей под 15% годовых на три месяца превратит их к концу весны более чем в 311 тысяч рублей за счет процентов.

"Если, например, сегодня разместить 300 тысяч рублей под 15% годовых на 3 месяца, то к концу весны за счёт начисленных процентов они превратятся более чем в 311 тысяч рублей", — подчеркнул Балынин.

Как отметил кандидат экономических наук, ставки реагируют на ключевую ставку и сигналы регулятора, продолжая опережать инфляцию.

Оптимальное распределение средств

Балынин рекомендует разделить капитал: часть оставить на накопительном счете с ежедневным начислением для текущих расходов, остальное — на вкладах сроком 3-6 месяцев и 1-3 года. Особое внимание стоит уделить трехлетним депозитам с привязкой к ключевой ставке и ежемесячной капитализацией, обеспечивающей максимальную доходность за счет эффекта сложного процента, подобного экспоненциальному росту в физике. Такой подход минимизирует риски и использует инстинкт накопления, укорененный в антропологии человеческих обществ. Об этом сообщает aif.ru.

На заседании 20 марта ключевая ставка может упасть до 14%, с равной вероятностью снижения на 1-1,5 п. п. или сохранения на текущем уровне, исключая повышение. Согласно прогнозу эксперта, это ускорит снижение ставок по вкладам, но сохранит их привлекательность. Стратегия коротких и капитализированных депозитов позволит россиянам оптимизировать доход в переходный период.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цветочные облака вместо голых грядок: способ превратить дачу в яркий осенний оазис
Садоводство, цветоводство
Цветочные облака вместо голых грядок: способ превратить дачу в яркий осенний оазис
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Зеленый бастион под натиском бетона: трасса М-7 рвется через Удельный парк, игнорируя волну протестов жителей
Бирюза в сердце Сибири: Гурьевский округ скрывает озера и скалы невероятной красоты
Один звук может стоить капитального ремонта двигателя: приближение поломки слышно заранее
Древний сигнал силы захватил гардероб: один предмет заменяет десяток скучных сочетаний
Весна принесёт шанс заработать больше: как превратить вклад в быстрый прирост капитала
Главная ошибка при встрече с шатуном: действие, которое может спровоцировать преследование
Золотая жила для новичков: зарплаты в нефтегазовом секторе растут в три раза быстрее рынка
Охота на китов в Норвегии потеряла смысл: гиганты могут приносить миллионы без крови
Ледяная тишина заговорила на языке будущего: "Снежинка" в тундре начнёт добывать энергию из пустоты
Лечение зависимостей разделило пациентов: учет для одних, анонимность для других
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.