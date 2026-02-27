Структура зарплаты в марте удивит: почему выплаты во второй половине окажутся больше обычного

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В марте ожидается неравномерное распределение зарплатных выплат для работников с пятидневной неделей: большая доля придется на вторую половину месяца. Это связано с разным количеством рабочих дней в периодах — 9 дней в первой половине и 12 во второй при общем числе 21 рабочего дня.

Зарплата
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зарплата

Такое положение дел закреплено Трудовым кодексом РФ, регулирующим авансовые и итоговые расчеты с учетом фактически отработанного времени, сообщает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Трудовым кодексом РФ установлено, что выплата зарплаты производится не реже чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящихся на нее рабочих дней. На размер выплачиваемой за месяц суммы наличие выходных и праздничных дней в марте никак не повлияет, но на распределение величины оклада между авансом и итоговым расчетом за месяц отразится. В марте 2026 года для работников с пятидневной рабочей неделей рабочих дней будет 21 (в 2025 году их было столько же). В первой половине марта будет 9 рабочих дней и во второй половине марта — 12 рабочих дней. Поэтому выплаты во второй половине месяца будут больше", — Игорь Балынин.

По словам эксперта, при окладе в 100 тыс. рублей аванс составит 42 857,14 рубля (за вычетом НДФЛ — 37 286,14 рубля), а итоговая выплата — 57 142,86 рубля (чистыми — 49 713,86 рубля). Балынин отметил, что премии и надбавки обычно начисляются вместе с расчетом за вторую половину месяца, что может еще больше увеличить сумму, сообщает Газета.Ru.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
