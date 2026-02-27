Новый порог в банкоматах грозит сорвать доходы самозанятых: деньги больше не пустят так легко

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Минфин предлагает ввести ограничение на внесение наличных через банкоматы и устройства самообслуживания в размере 1 млн рублей в месяц. Банки смогут отказывать физлицам в пополнении счетов или вкладов при превышении этой суммы, что станет частью мер по легализации экономики. В случае одобрения инициативы переходный период составит около 180 дней для доработки систем кредитными организациями.

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банкомат

Как сообщает Газета.Ru, доктор экономических наук, профессор Финансового университета Юрий Шедько предупредил о негативных последствиях для самозанятых, ИП и малого бизнеса, где наличная выручка остается значимой.

"Крупные суммы могут переводиться через операции с юрлицами, покупку активов, криптовалюты, обменные схемы или дробиться по разным счетам и банкам. Возможен и уход в наличный оборот. Поэтому сама по себе мера снижает привлекательность банкоматов как инструмента в рамках крупных нелегальных схем, но не устраняет проблему полностью", — Юрий Шедько.

По словам эксперта, существующий контроль операций свыше 1 млн рублей уже регулируется законом, делая новый лимит избыточным для добросовестных клиентов. Ограничение будет суммироваться по календарному месяцу через все устройства, но не затронет кассы банков с паспортом. Альтернативы включают переводы между своими счетами и корпоративные сервисы.

Шедько предлагает риск-ориентированный подход вместо жесткого отказа: "софт-стоп" с запросом подтверждения источника средств. Сигналы риска — нетипичная частота операций, дробление сумм, резкий рост активности, быстрый вывод 70-90% средств или концентрация переводов. Для банков это потребует обновления IT-систем и процедур с информированием клиентов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
