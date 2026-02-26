Корпоративные долги одевают наручники: на кого переходит ответственность за долги компании

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Процедура признания финансовой несостоятельности компаний (банкротство) нередко становится триггером для запуска механизмов персональной ответственности бенефициаров и топ-менеджмента. Переход от корпоративных долгов к уголовному преследованию обусловлен тонкими юридическими различиями между материальными обязательствами и противоправными деяниями.

Банкротство
Фото: freepik is licensed under public domain
Банкротство

Контролирующие лица, включая директоров и учредителей, рискуют столкнуться как с субсидиарными исками, так и с реальными сроками заключения при выявлении признаков злоупотреблений.

Субсидиарная ответственность и уголовный кодекс

Субсидиарная ответственность представляет собой гражданско-правовой инструмент взыскания убытков, имеющий преимущественно имущественную природу, однако обвинительный приговор по уголовному делу практически гарантирует последующее привлечение к выплатам. Как отмечает издание ИА RuNews24.ru со ссылкой на партнера ЮК "Соничев, Казусь и партнеры" Александра Казуся, правовые основания для взыскания включают причинение ущерба кредиторам, сокрытие документации или фальсификацию отчетности. Особое внимание уделяется налоговым правонарушениям, если объем доначислений превышает половину общего реестра требований.

Юрист пояснил, что к ответственности руководство могут привлечь как по классической статье о мошенничестве (159 УК РФ), так и по специальным составам, связанным с отчуждением имущества или преднамеренным банкротством. Уголовные дела по общим статьям часто инициируются кредиторами еще до начала официальной процедуры, тогда как профильные экономические составы обычно возбуждаются на основании финансового анализа арбитражного управляющего. По словам Казуся, ключевым фактором становится выявление признаков хищения или уничтожения активов в ходе проверки деятельности должника.

"Необходимо также понимать разницу между преднамеренным и фиктивным банкротством. Преднамеренное банкротство предполагает комплекс действий, заведомо направленных на неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в крупном размере. Крупным размером признается сумма 3,5 млн рублей, особо крупным — 13,5 млн рулей. В свою очередь, фиктивное банкротство предполагает заведомо ложное объявление о банкротстве должника при причинении крупного ущерба кредиторам", — констатирует Казусь.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
