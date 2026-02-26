Ветеринарный занавес внезапно опустился: мясные караваны застряли из-за опасной инфекции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Казахстан официально ввел временные ограничения на поставки мясной продукции и сельскохозяйственных животных из ряда субъектов Российской Федерации, включая Новосибирскую область. Превентивная мера направлена на защиту внутренней биосферы республики и предотвращение проникновения возбудителей опасных инфекций на ее территорию. Ветеринарные службы соседнего государства пока не обозначают конкретные сроки действия моратория, что создает неопределенность для участников внешнеэкономической деятельности.

коровы
Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
коровы

Местное аграрное сообщество выражает серьезную озабоченность из-за возможной потери экспортных рынков и снижения рентабельности бизнеса. Животноводы опасаются масштабных экономических последствий, масштаб которых еще предстоит оценить. Глава региональной ассоциации фермеров Алексей Сальников подчеркнул в беседе с журналистами: "Ситуация серьезная".

Вероятной причиной ужесточения контроля эксперты называют неблагоприятную эпизоотическую обстановку, связанную со вспышками пастереллеза. Хотя профильное управление ветеринарии ранее признавало статус региона как "неблагополучного" по данному заболеванию, государственные органы настаивали на полной локализации инфекции. По словам Сальникова, сложившиеся обстоятельства могут усугубить текущий кризис в отрасли, где содержание мясного поголовья становится все менее выгодным для частных хозяйств.

Пастереллез представляет собой острое инфекционное поражение, способное передаваться человеку и вызывающее тяжелые патологии легких и мягких тканей. На фоне карантинных мер в социальных сетях распространяются сведения о массовой утилизации скота в отдельных районах области, что провоцирует дефицит говядины. Согласно официальным данным, аналогичные очаги заболевания зафиксированы и на крупных фермах в соседней Томской области, что подтверждает трансграничный характер угрозы. Об этом сообщает atas.info.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
