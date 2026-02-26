Виноделы в США потеряли миллиард не из-за вкуса: бокалы пустеют по естественной причине

Современная винная индустрия столкнулась с беспрецедентным вызовом, обусловленным глобальной сменой поколений и трансформацией потребительских привычек. Традиционные винодельни Калифорнии и Европы фиксируют резкое падение спроса, связывая финансовый кризис отрасли с уходом наиболее лояльной аудитории — беби-бумеров. Аналитики отмечают, что новые демографические группы демонстрируют принципиально иной подход к культуре потребления алкоголя, что ставит под угрозу существование старейших хозяйств.

Владелец калифорнийского предприятия Inspiration Vineyards and Winery Джон Филлипс убежден, что корень проблемы кроется не в качестве напитка, а в естественном сокращении числа ключевых покупателей. Поколения X не смогли полноценно заменить бумеров в сегменте винных клубов. Подобная тенденция привела к тому, что винная индустрия в США потеряла более миллиарда долларов выручки всего за один год.

Особое внимание эксперты уделяют молодежи, включая зумеров, чьи приоритеты сместились в сторону событийного маркетинга и визуального контента. Согласно мнению главы ассоциации Alexander Valley Winegrowers Джесси Валлери, для нового поколения само вино является лишь дополнением к яркому опыту, а не самостоятельной ценностью. Она подчеркнула, что молодым людям необходимо ощущение веселья и интерактива, к которому консервативная отрасль не всегда готова адаптироваться, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Филлипс акцентирует внимание на том, что спад производства, составивший около шести миллионов ящиков, является следствием физического уменьшения числа потребителей старшего возраста.

"Это нужно подчеркнуть: дело не в том, что бумеры стали пить меньше, а в том, что их стало меньше", — констатирует Филлипс.

На фоне климатических изменений и глобального перепроизводства, многие хозяйства вынуждены прекращать свою деятельность, не найдя отклика у аудитории, которая еще "не созрела" для классических традиций виноделия.