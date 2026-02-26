Диплом не кормит, кормят руки: почему слесарям платят как айтишникам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Рынок труда в России фиксирует беспрецедентный скачок доходоприменимости рабочих специальностей: вознаграждение квалифицированных слесарей увеличилось в 1,5-2 раза относительно показателей 2023 года. На фоне острого кадрового дефицита и инфляционного давления зарплатные предложения в ряде секторов достигли отметки в 300 тысяч рублей ежемесячно. Эксперты связывают этот "взлет" с трансформацией профессии в высокотехнологичную нишу, где за обладателей редких компетенций разворачивается жесткая конкуренция между промышленными гигантами и сервисными компаниями.

Болгарка
Фото: pixabay.com by InWay is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Болгарка

Наиболее впечатляющая динамика наблюдается в индустриальном секторе и добывающих отраслях. Исходя из исследования Mega-Personal, в угольной промышленности доходы мастеров выросли на 118%, достигнув 200 тысяч рублей. Аналогичный порядок цифр фиксируется на вахтовых объектах в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области, где специалистам по нефтегазовому оборудованию готовы платить до 230 тысяч рублей. Параллельно с этим в мегаполисах формируется сверхспрос на сантехников и слесарей в современных жилых комплексах, чьи совокупные заработки от официальной занятости и частных вызовов сопоставимы с доходами топ-менеджмента.

Директор по развитию Mega-Personal Роман Игнатьев подчеркивает, что современные требования к персоналу вышли далеко за пределы базовых навыков. По словам Игнатьева, рынок остро нуждается в автослесарях, способных обслуживать китайские электрокары и сложную погрузочную технику, однако образовательная система не справляется с подготовкой таких кадров. О серьезности ситуации в секторе ЖКХ Новосибирска и Томской области свидетельствует критический кадровый голод, вызванный естественным старением профессионального сообщества и низкой привлекательностью тяжелого физического труда для молодого поколения.

Профессиональный стандарт сегодня подразумевает глубокое знание технической документации и умение работать с системами КИПиА. В 2026 году тренд на дефицит "синих воротничков" сохранится, окончательно закрепляя за слесарным делом статус одной из наиболее финансово перспективных и защищенных от кризиса специальностей в российской экономике. Об этом сообщает Газета.Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
