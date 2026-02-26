Америка тонет в долгах: гиперинфляция в США перестает казаться фантастикой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Прогноз Международного валютного фонда о росте госдолга США до 140% ВВП к 2031 году является чрезмерно оптимистичным — на самом деле долговая нагрузка может увеличиваться гораздо быстрее, что способно привести к обесцениванию доллара и инфляции в американской экономике. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой
Фото: https://pixabay.com by pasja1000 is licensed under Free
Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой

Ранее эксперты МВФ в ежегодном докладе об экономике США сообщили, что государственный долг страны вырастет до 140% ВВП к 2031 году, если Вашингтон сохранит текущую бюджетную политику. Такой рост создаст риски для стабильности американской и мировой экономики.

Экономист назвал представленный МВФ прогноз слишком оптимистичным, предположив, что реальные темпы роста долга окажутся выше, а критический уровень будет достигнут раньше 2031 года. По его словам, наращивание долговой нагрузки неизбежно приведет к инфляции в американской экономике.

"Прежде всего стоит отметить, что до 2031 года Соединенным Штатам еще нужно дожить в нынешнем состоянии. Что касается темпов роста госдолга, то представленный МВФ прогноз выглядит слишком оптимистичным. На мой взгляд, долг будет расти значительно быстрее, и критическая отметка будет достигнута задолго до 2031 года. Последствия скажутся в первую очередь на самой американской экономике: их ждет инфляция, затем высокая инфляция, а в перспективе и гиперинфляция", — пояснил экономист.

По его словам, ускорение роста долга напрямую связано с процессами дедолларизации, набирающими обороты в мире. Центральные банки многих стран переориентируются с доллара на золото, что вынуждает США наращивать заимствования для поддержания собственной экономики.

"Эти процессы неразрывно связаны с дедолларизацией, которая сегодня активно идет в мире. Крупнейшие центробанки все чаще делают ставку не на доллар как мировую резервную валюту, а на золото. В таких условиях Соединенным Штатам, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, приходится наращивать долги для финансирования собственной экономической машины. Закономерным следствием становится обесценивание доллара. К 2031 году, если США сохранятся в нынешнем виде, покупательная способность американской валюты будет существенно ниже текущей", — отметил Лежава.

Экономист допустил, что в мире может происходить регионализация, при которой макрорегионы будут стремиться к самостоятельности, но торговля между ними останется необходимой. В таких условиях основой для расчетов, по его мнению, снова может стать золото.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
