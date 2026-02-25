Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В России вот-вот изменятся правила онлайн-шопинга: маркетплейсы обяжут показывать одну цену на товар независимо от способа оплаты. Это заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что нововведения защитят покупателей от скрытых наценок. Платформы вроде Wildberries или Ozon больше не смогут предлагать "выгодные" тарифы только для держателей определенных карт или электронных кошельков.

Фото: freepik is licensed under public domain
Идея единых цен родилась из жалоб россиян на нечестную конкуренцию. Банки и Центробанк давно бьют тревогу: разные цены искажают рынок, провоцируя бесконечные скидки и бонусы, которые в итоге бьют по карману потребителей. Через призму антропологии это объяснимо — человек эволюционно запрограммирован хватать "выгодную сделку", высвобождая дофамин в мозгу, как при удачной охоте. Но в цифровой экономике такая "охота" превращается в ловушку.

Новшество войдет в закон о платформенной экономике, который расширяет контроль за товарами. Проверка через госреестры — от маркировки до сертификатов — сделает покупки прозрачнее. А единая цена снимет барьеры, где Сбербанк или другие банки оказывались в невыгодном положении из-за навязанных условий.

Что сказал Михаил Мишустин о ценах на маркетплейсах

Премьер-министр Михаил Мишустин прямо заявил: единые правила отображения цен станут нормой для всех маркетплейсов.

"Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа", — отметил он в отчете о работе правительства.

Такие меры решат проблему, когда цена "прыгает" в зависимости от карты или сервиса оплаты.

Физика здесь проста, как закон Ньютона: действие вызывает противодействие. Разные цены создавали дисбаланс сил на рынке, где банки с их кредитными картами проигрывали платформам. Теперь инерция рынка стабилизируется — покупатель увидит реальную стоимость без трюков.

"Единые цены защитят обычных покупателей от манипуляций, когда скидки маскируют реальную стоимость, — в беседе с Pravda.Ru рассказал юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова."

Мишустин напомнил, что платформенная экономика шире маркетплейсов — логистика и медицина тоже платформизируются. Глобальный взгляд нужен, чтобы избежать фрагментации.

Как проверят товары на платформах

Закон введет обязательную проверку сведений о товарах через государственные системы. Маркировка, сертификаты, реестры — все свяжут в единую сеть. Это как ДНК-анализ в антропологии: каждая деталь товара подтвердит подлинность, исключив подделки.

Такая верификация упростит жизнь покупателям, уставшим от обмана. Биохимия доверия работает просто: прозрачность снижает кортизол стресса от сомнений, повышая окситоцин лояльности к платформе.

Параметр Значение
Проверка маркировки Через госреестры
Сертификаты Автоматическая сверка
Отображение цены Единая, без зависимости от платежа

Таблица показывает суть перемен: от хаоса к порядку, где каждый клик несет гарантию.

Почему банки требуют равных условий

В ноябре Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк написали Вячеславу Володину: обяжите маркетплейсы показывать одну цену. Прямые скидки и бонусы искажают конкуренцию, ведя к "ценовой гонке на истощение". Банки уверены: это не повысит цены, но даст толчок технологиям.

Антропологический аспект ясен — люди тянутся к "лучшей сделке", но в долгосрочке это разрушает экосистему. Как в первобытных племенах: честный обмен укрепляет сообщество, обман разрушает.

Связь с контролем ЦБ за переводами очевидна: банки хотят равной игры, без фаворитизма платформ.

"Разные цены — это скрытая комиссия, которая бьет по клиентам банков, — в разговоре с Pravda.Ru поделился финансовый консультант Кравцов Илья.

Что предлагает Центробанк

Эльвира Набиуллина поддержала банки: запретить маркетплейсам разные цены и продажу своих финансовых продуктов на площадках. Это выровняет поле, где сейчас платформы доминируют. Физика рынка: без трения (дискриминации) энергия течет равномерно.

В контексте цифрового рубля и зарплат на него такие правила timely — платежи станут универсальными.

Реакция крупных маркетплейсов

Wildberries & Russ назвали идею "запретом на банковскую деятельность". Они надеются, что ЦБ пересмотрит позицию. Платформы видят в этом угрозу бизнесу, но эксперты спорят: прозрачность только усилит доверие.

"Маркетплейсы часто маскируют риски под скидки, что граничит с мошенничеством, — в беседе с Pravda.Ru объяснил специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Биохимия конфликта: адреналин от споров ускорит реформы.

Ответы на популярные вопросы о единых правилах цен на маркетплейсах

Повысятся ли цены на товары?

Нет, банки и ЦБ уверяют: цель — убрать скрытые наценки, а не поднять стоимость. Покупатели увидят реальные цифры.

Когда вступит закон в силу?

Детали доработают в ближайшие месяцы, но основа заложена в отчете правительства 2026 года.

Затронет ли это все платформы?

Да, все маркетплейсы и сервисы платформенной экономики, включая логистику.

Что с возвратами товаров?

Ранее определили перечень невозвратных, теперь добавят прозрачность цен.

Экспертная проверка:
юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова,
финансовый консультант Кравцов Илья,
специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
