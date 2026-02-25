Заварка больше не кусается: почему ценник на любимый напиток устремился вниз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Февральская динамика продовольственного рынка в России продемонстрировала неожиданный тренд: стоимость популярного черного чая существенно снизилась. Согласно макроэкономическим индикаторам, в период с 14 по 21 февраля цены на этот продукт в розничных сетях резко упали сразу на 12,1%. Такая корреляция во многом обусловлена спецификой товарного предложения и сезонными изменениями в потребительской корзине, что отразилось на общем состоянии продовольственной инфляции.

Фото: unsplash.com by wd toro 🇲🇨 is licensed under Free to use under the Unsplash License
Анализ рыночной ситуации, проведенный в рамках Индекса Мишек, выявил заметную волатильность цен на социально значимые продукты. По словам заведующего лабораторией ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова, за отчетную неделю сам индекс сократился на 1%, что прервало предшествующий рост. На фоне удешевления черного чая "Акбар", моркови и подсолнечного масла, эксперты зафиксировали повышение стоимости молока и бюджетных сортов белого хлеба.

В годовом исчислении падение цен на определенные сегменты выглядит еще более впечатляющим: черный чай потерял почти 30% стоимости, а морковь подешевела на 21,4%. Абрамов подчеркнул, что "за неделю цены изменялись сильнее, чем обычно: подешевели черный чай "Акбар" (-12,1%), морковь (-8,3%), подсолнечное масло "Олейна" (-5,7%) и куриные яйца "Окские" категории С1 (-4,6%)". В то же время годовая инфляция в стране, по данным финансового регулятора, зафиксирована на уровне 6,3%.

По оценке Банка России на 9 февраля, годовая инфляция достигла 6,3%. Ранее россиянам рекомендовали учитывать рост цен на курицу, которая в сетевых магазинах приближается к 700 рублям. Несмотря на общее снижение индекса на 5,1% в годовом выражении, отдельные позиции сохраняют восходящую динамику. Так, заметный рост показали подсолнечное масло и детский мармелад, прибавившие более 6% за год. Стабильность сохранили лишь немногие товары, включая апельсиновый сок и кондитерские изделия премиального сегмента, что подчеркивает неоднородность рыночных процессов в начале 2026 года. Об этом сообщает Газета.Ru.

