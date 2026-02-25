Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Озеро в капкане интересов: почему берег Онего рискует превратиться в закрытую зону
Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы
Хитрость разумных родителей: этот финансовый тренажер сделает ребенка ответственным
Серое дно и плотные края: как отличить обычную болячку от тяжёлого онкозаболевания
Ловушка для скидок: почему ваши бонусы на Wildberries и Ozon могут исчезнуть навсегда
Хлоридный ожог мегаполиса: почему обувь для собак стала главным товаром этой зимы
Город ставит точку на беспорядочном движении: курьеров Казани ждёт новая дисциплина
Кишечник варит гелевое масло: эти пищевые волокна снижают холестерин и очищают сосуды
Минус 2,7 миллиона за один визит: как старый автомобиль превращается в золотой билет

Тихая угроза в кошельке: как забытая кредитка незаметно разрушает мечту об ипотеке

Экономика

Наличие в кошельке "спящих" кредитных карт создает скрытую угрозу для финансового статуса граждан, превращаясь из финансовой страховки в биохимию стресса при попытке получить ипотеку. Даже если баланс остается нулевым в течение многих лет, сам факт доступа к кредитному лимиту критически увеличивает потенциальную долговую нагрузку в аналитических системах банков. Антропология современного потребления часто подталкивает к коллекционированию банковского пластика, однако для скоринговых алгоритмов это выглядит как неконтролируемый риск, способный спровоцировать автоматический отказ в выдаче крупного займа.

Пластиковая карта
Фото: https://unsplash.com by SumUp is licensed under Free
Пластиковая карта

Физика банковских расчетов такова, что доступные средства суммируются с текущими обязательствами, радикально ухудшая показатель долговой нагрузки (ПДН). В интервью, со ссылкой на сооснователя сервиса Scanify Александра Широкова, подчеркивается: банк воспринимает владельца лимитов как потенциального заемщика, который может одномоментно обналичить все счета, что ставит под вопрос его платежеспособность. Кроме того, длительная неактивность счета интерпретируется кредитными моделями как отсутствие навыка эффективного управления долговыми инструментами.

Дополнительную опасность представляют скрытые комиссии за годовое обслуживание, которые могут списываться незаметно для владельца. По словам Широкова, накопление технической задолженности по таким картам неизбежно ведет к просрочкам и деградации кредитной истории. Эксперт рекомендует не просто уничтожать пластиковый носитель, а инициировать процедуру полного закрытия счета с получением официального подтверждения от кредитной организации.

Для обеспечения финансовой безопасности и чистоты репутации специалисты советуют провести ревизию всех активных договоров.

"Неиспользуемая кредитка — это не "запасной аэродром", а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Избавляясь от ненужного пластика, повышаются шансы на одобрение крупных и выгодных займов в будущем", — отмечает Широков.

Системный подход к оптимизации личного кредитного портфеля становится необходимым условием для успешного взаимодействия с банковским сектором в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Экономика и бизнес
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Наука и техника
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы
Хитрость разумных родителей: этот финансовый тренажер сделает ребенка ответственным
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Тихая угроза в кошельке: как забытая кредитка незаметно разрушает мечту об ипотеке
Серое дно и плотные края: как отличить обычную болячку от тяжёлого онкозаболевания
Планета задыхается втихую: найден новый критический порог, который убьет всё живое
ЕС уговаривает Венгрию и Словакию отказаться от импорта российской нефти
Ловушка для скидок: почему ваши бонусы на Wildberries и Ozon могут исчезнуть навсегда
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.