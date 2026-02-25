Тихая угроза в кошельке: как забытая кредитка незаметно разрушает мечту об ипотеке

Наличие в кошельке "спящих" кредитных карт создает скрытую угрозу для финансового статуса граждан, превращаясь из финансовой страховки в биохимию стресса при попытке получить ипотеку. Даже если баланс остается нулевым в течение многих лет, сам факт доступа к кредитному лимиту критически увеличивает потенциальную долговую нагрузку в аналитических системах банков. Антропология современного потребления часто подталкивает к коллекционированию банковского пластика, однако для скоринговых алгоритмов это выглядит как неконтролируемый риск, способный спровоцировать автоматический отказ в выдаче крупного займа.

Фото: https://unsplash.com by SumUp is licensed under Free Пластиковая карта

Физика банковских расчетов такова, что доступные средства суммируются с текущими обязательствами, радикально ухудшая показатель долговой нагрузки (ПДН). В интервью, со ссылкой на сооснователя сервиса Scanify Александра Широкова, подчеркивается: банк воспринимает владельца лимитов как потенциального заемщика, который может одномоментно обналичить все счета, что ставит под вопрос его платежеспособность. Кроме того, длительная неактивность счета интерпретируется кредитными моделями как отсутствие навыка эффективного управления долговыми инструментами.

Дополнительную опасность представляют скрытые комиссии за годовое обслуживание, которые могут списываться незаметно для владельца. По словам Широкова, накопление технической задолженности по таким картам неизбежно ведет к просрочкам и деградации кредитной истории. Эксперт рекомендует не просто уничтожать пластиковый носитель, а инициировать процедуру полного закрытия счета с получением официального подтверждения от кредитной организации.

Для обеспечения финансовой безопасности и чистоты репутации специалисты советуют провести ревизию всех активных договоров.

"Неиспользуемая кредитка — это не "запасной аэродром", а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Избавляясь от ненужного пластика, повышаются шансы на одобрение крупных и выгодных займов в будущем", — отмечает Широков.

Системный подход к оптимизации личного кредитного портфеля становится необходимым условием для успешного взаимодействия с банковским сектором в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Газета. Ru.