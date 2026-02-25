Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трудовой договор в тени больше не спрячется: самозанятость выводят из серых схем
Озеро в капкане интересов: почему берег Онего рискует превратиться в закрытую зону
Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы
Хитрость разумных родителей: этот финансовый тренажер сделает ребенка ответственным
Тихая угроза в кошельке: как забытая кредитка незаметно разрушает мечту об ипотеке
Серое дно и плотные края: как отличить обычную болячку от тяжёлого онкозаболевания
Ловушка для скидок: почему ваши бонусы на Wildberries и Ozon могут исчезнуть навсегда
Хлоридный ожог мегаполиса: почему обувь для собак стала главным товаром этой зимы
Город ставит точку на беспорядочном движении: курьеров Казани ждёт новая дисциплина

Цены-оборотни: почему цифры в онлайн-корзинах скоро станут неузнаваемыми

Экономика

Российский рынок ожидает системная трансформация из-за инициативы Минэкономразвития по внедрению НДС на импортные товары, реализуемые через маркетплейсы. Эксперты прогнозируют, что фискальная нагрузка на зарубежную продукцию стоимостью более тысячи рублей неизбежно приведет к росту розничных цен. Первичная индексация может составить около 5%, однако в долгосрочном антропологическом сценарии потребления стоимость заказов из-за рубежа рискует увеличиться на пятую часть от текущих показателей.

Стеллаж склад
Фото: unsplash.com by Alberto Rodríguez is licensed under Free to use under the Unsplash License
Стеллаж склад

По словам депутата Госсовета Татарстана Руслана Нигматулина, налог фактически станет дополнительным финансовым бременем для рядовых покупателей. Селлеры будут вынуждены интегрировать новые издержки в ценники, что сделает подорожание товаров сопоставимым с налоговыми ставками. По словам парламентария, динамика роста будет растянута во времени, напоминая привычные инфляционные процессы, что позволит избежать шокового падения спроса среди населения.

Аналитики подчеркивают ключевые риски и возможности новой налоговой политики:

  • этапность повышения: рост цен начнется с 5% и может достичь 20% к 2030 году;
  • ассортимент: возможно временное сужение товарной матрицы на электронных площадках;
  • конкуренция: преференции могут получить отечественные бренды и традиционный офлайн-ритейл.

При этом Нигматулин полагает, что привычка россиян к онлайн-шопингу слишком сильна для радикального отказа от покупок на маркетплейсах.

Особое внимание законодатели уделяют вопросу выравнивания условий между интернет-площадками и классическими магазинами.

"Впрочем, традиционный ретейл несет более высокие накладные расходы, из-за чего его цены зачастую оказываются выше, чем у маркетплейсов", — отмечает Нигматулин.

Согласно заявлению депутата, именно высокая конкуренция со стороны онлайн-платформ ранее заставляла офлайн-предпринимателей регулярно запрашивать меры государственной поддержки. Первоначально запуск данного механизма был запланирован на 2027 год, но сейчас ведется обсуждение возможности начать его работу значительно раньше. Такой шаг даст возможность увеличить поступления в государственный бюджет уже в обозримой перспективе — в течение нескольких ближайших месяцев. Об этом сообщает Газета.Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Садоводство, цветоводство
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Селёдка примерила другую шубу — старую версию салата уже не захочется возвращать
Еда и рецепты
Селёдка примерила другую шубу — старую версию салата уже не захочется возвращать
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Четыре года СВО — план изменился тихо: кто на самом деле ведёт войну
Четыре года СВО — план изменился тихо: кто на самом деле ведёт войну
Последние материалы
Трудовой договор в тени больше не спрячется: самозанятость выводят из серых схем
Озеро в капкане интересов: почему берег Онего рискует превратиться в закрытую зону
Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы
Хитрость разумных родителей: этот финансовый тренажер сделает ребенка ответственным
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Тихая угроза в кошельке: как забытая кредитка незаметно разрушает мечту об ипотеке
Серое дно и плотные края: как отличить обычную болячку от тяжёлого онкозаболевания
Планета задыхается втихую: найден новый критический порог, который убьет всё живое
ЕС уговаривает Венгрию и Словакию отказаться от импорта российской нефти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.