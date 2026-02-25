Российский рынок ожидает системная трансформация из-за инициативы Минэкономразвития по внедрению НДС на импортные товары, реализуемые через маркетплейсы. Эксперты прогнозируют, что фискальная нагрузка на зарубежную продукцию стоимостью более тысячи рублей неизбежно приведет к росту розничных цен. Первичная индексация может составить около 5%, однако в долгосрочном антропологическом сценарии потребления стоимость заказов из-за рубежа рискует увеличиться на пятую часть от текущих показателей.

Фото: unsplash.com by Alberto Rodríguez is licensed under Free to use under the Unsplash License Стеллаж склад

По словам депутата Госсовета Татарстана Руслана Нигматулина, налог фактически станет дополнительным финансовым бременем для рядовых покупателей. Селлеры будут вынуждены интегрировать новые издержки в ценники, что сделает подорожание товаров сопоставимым с налоговыми ставками. По словам парламентария, динамика роста будет растянута во времени, напоминая привычные инфляционные процессы, что позволит избежать шокового падения спроса среди населения.

Аналитики подчеркивают ключевые риски и возможности новой налоговой политики:

этапность повышения: рост цен начнется с 5% и может достичь 20% к 2030 году;

рост цен начнется с 5% и может достичь 20% к 2030 году; ассортимент: возможно временное сужение товарной матрицы на электронных площадках;

возможно временное сужение товарной матрицы на электронных площадках; конкуренция: преференции могут получить отечественные бренды и традиционный офлайн-ритейл.

При этом Нигматулин полагает, что привычка россиян к онлайн-шопингу слишком сильна для радикального отказа от покупок на маркетплейсах.

Особое внимание законодатели уделяют вопросу выравнивания условий между интернет-площадками и классическими магазинами.

"Впрочем, традиционный ретейл несет более высокие накладные расходы, из-за чего его цены зачастую оказываются выше, чем у маркетплейсов", — отмечает Нигматулин.

Согласно заявлению депутата, именно высокая конкуренция со стороны онлайн-платформ ранее заставляла офлайн-предпринимателей регулярно запрашивать меры государственной поддержки. Первоначально запуск данного механизма был запланирован на 2027 год, но сейчас ведется обсуждение возможности начать его работу значительно раньше. Такой шаг даст возможность увеличить поступления в государственный бюджет уже в обозримой перспективе — в течение нескольких ближайших месяцев. Об этом сообщает Газета.Ru.