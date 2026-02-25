Трудовой договор в тени больше не спрячется: самозанятость выводят из серых схем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Российский рынок труда ожидает масштабная трансформация институциональной среды: в нижней палате парламента инициировано обсуждение радикального сужения рамок использования налога на профессиональный доход. Законодатели рассматривают сценарий, при котором текущий преференциальный режим будет доступен исключительно для секторов B2C, охватывая такие антропоцентричные услуги, как репетиторство, помощь по хозяйству или управление арендными активами. Подобная биохимия процессов направлена на устранение системных деформаций, где гибкость самозанятости используется корпоративным сектором для девальвации трудовых гарантий.

Фото: pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парламентарии указывают на критический дефицит социальной устойчивости в текущей модели, где отсутствие обязательных пенсионных отчислений создает риски для долгосрочного благополучия миллионов граждан. Глава комитета по труду Ярослав Нилов уже направил соответствующие инициативы в правительство и Минфин. По словам Нилова, необходимо заблаговременно спроектировать архитектуру режима после 2029 года, чтобы обеспечить плавный транзит исполнителей в обновленную систему обязательного социального страхования без ухода экономики "в тень".

Особое внимание уделяется пресечению практики мимикрии трудовых отношений под гражданско-правовые.

"Работодатели иногда злоупотребляют своим положением, заменяя трудовые договоры договорами с самозанятыми", — отмечает Нилов.

В рамках усиления контроля Минтруд уже внедрил обновленные маркеры риска: подозрение вызывают компании, сотрудничающие более чем с 35 фрилансерами, чей доход превышает установленные лимиты в течение квартала, если выплаты от одного заказчика составляют критическую массу их бюджета.

Несмотря на высокую популярность НПД, в структуру которого вовлечено более 16,5 млн человек, биополитика государства смещается в сторону обязательной интеграции самозанятых в систему Соцфонда. Интеграция взносов призвана создать устойчивый фундамент безопасности для исполнителей, лишенных традиционных "корпоративных щитов". Дискуссия о пересмотре параметров налога на профессиональный доход станет определяющим вектором развития отечественного фриланс-рынка на ближайшее десятилетие, объединяя экономический прагматизм с антропологической заботой о будущем работника. Об этом сообщает kursdela.biz.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
