Налог за семью: новое правило, которое изменит жизнь каждого мигранта

В Государственной Думе инициировали масштабный пересмотр миграционной политики, направленный на усиление финансовой ответственности иностранных работников. Согласно новому законопроекту, подготовленному к рассмотрению, трудовые мигранты будут обязаны осуществлять фиксированные авансовые платежи по НДФЛ не только за себя, но и за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на их иждивении в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данная мера рассматривается в приоритетном порядке для оптимизации нагрузки на социальную инфраструктуру страны.

Фото: openverse.org by Ninara from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мигранты

Новеллы законодательства предполагают жесткую привязку пребывания родственников мигранта к сроку его трудовых отношений, что должно исключить бесконтрольное нахождение иностранцев в стране. Любые искажения данных о доходах или их несоответствие установленным нормам станут прямым основанием для аннулирования патентов и разрешений на работу. Особое внимание уделяется детям мигрантов: по достижении 18 лет они будут обязаны либо трудоустроиться и платить налоги самостоятельно, либо покинуть территорию РФ.

Вячеслав Володин акцентировал внимание на антропологических и экономических аспектах инициативы, отметив необходимость баланса между привлечением рабочей силы и социальными затратами государства.

"Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам. Предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за их доходами, легальностью пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру страны", — пояснил Володин.

В дополнение к налоговым изменениям, ведомства готовят ужесточение регламентов для выдачи ВНЖ и разрешений на временное проживание. По словам Володина, законопроект уже передан в профильный Комитет по делам СНГ для детальной проработки механизмов мониторинга доходов и легальности пребывания иностранных граждан. Ожидается, что интеграция систем ФНС и МВД позволит в реальном времени отслеживать корректность уплаты налогов за иждивенцев, что станет важным шагом в цифровизации контроля миграционных потоков. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".