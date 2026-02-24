Февраль держит рубль на плаву, но март уже меняет правила: что ждёт валюту дальше

Динамика валютного рынка в начале весны 2026 года будет определяться балансом между экспортными доходами и восстановлением потребительской активности. После традиционного январского затишья аналитики прогнозируют постепенную коррекцию курса национальной валюты. Ожидается, что на котировки повлияет не только объем валютной выручки, но и дальнейшие шаги регулятора в области денежно-кредитной политики.

Фото: unsplash.com by Joshua Hoehne is licensed under Free to use under the Unsplash License Деньги разных стран

Согласно прогнозу, который представил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, в марте стоимость американской валюты может составить 76-79 рублей. Для европейской валюты целевой диапазон определен в границах 89-93 рублей, а китайский юань будет торговаться в пределах 11-11,5 рубля. Основное давление на рубль окажет ограниченный приток инвалюты из-за санкционного режима и геополитического дисконта на российское сырье.

Специалист подчеркнул, что спрос на иностранные деньги начнет восстанавливаться вместе с оживлением импортных операций. Также значимым фактором станет вероятное смягчение процентной политики Банка России. По словам Бабина, снижению курса рубля будет препятствовать только активная реализация бюджетного правила через продажу валютных резервов регулятором. Оптимальным временем для покупки валюты эксперт назвал период до 27 февраля, когда предложение на рынке растет из-за налоговых выплат экспортеров. Об этом сообщает Газета.Ru.