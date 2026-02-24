Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Океан манил картинками, но новосибирцы выбрали другое: что не так с рейсами в Мьянму
Кадровому кризису в медицине ставят капельницу: найдено средство от дефицита врачей
Этот привычный жест с кредиткой превращает бесплатный период в дорогую проблему
В театре Модерн состоится открытая репетиция премьерного спектакля Вишневый сад
Украинский национализм пустил корни до конфликта: эти старые символы звучат по-новому
Обед с привкусом битого стекла: тысячи тонн полуфабрикатов экстренно изымают из продажи
Двухлетняя передышка от счетов: готовится масштабная остановка роста цен на ЖКХ
Ценники сорвались с цепи: почему рыночные правила больше не мешают завышать стоимость
Куба без магии Фиделя Кастро: экономическая реальность вышла из тени революционного мифа

Диплом висит на стене, а успех уходит к другим: неожиданный фактор карьерного роста

Экономика

Современный рынок труда переживает фундаментальную трансформацию: жесткая привязка карьерного успеха к наличию диплома постепенно уступает место культу практических навыков и адаптивности. В коммерческом секторе профессиональная траектория все чаще выстраивается на основе реальных кейсов и способности к самообучению, что позволяет специалистам без профильного образования достигать значимых высот.

Встреча сотрудников в офисе
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Встреча сотрудников в офисе

Эксперты отмечают, что готовность начинать с линейных позиций и планомерно наращивать экспертизу становится более эффективным драйвером роста, чем формальное подтверждение квалификации.

В ряде консервативных отраслей "образовательный ценз" по-прежнему остается непреодолимым барьером для вертикальной мобильности. Как подчеркивает руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории Ирины Барановой Ирина Смирнова, наиболее строгие требования к наличию диплома сохраняются в государственных структурах и органах власти. В этих институциях высшее образование является обязательным юридическим условием для продвижения по службе. Однако в частном бизнесе документ об окончании вуза все чаще выполняет роль лишь первичного фильтра, уступая место оценке hard skills на последующих этапах отбора.

Особую нишу занимают сферы IT и креативных индустрий, где феномен "самородков" стал привычным явлением. Специалисты, освоившие программирование или дизайн самостоятельно, зачастую демонстрируют более высокую актуальность знаний, чем выпускники академических программ. Смирнова акцентировала внимание на том, что в творческих и технических профессиях способности к саморазвитию ценятся выше институциональной базы. По словам эксперта, при наличии таланта и упорства возможности для карьерного лифта остаются открытыми для каждого. Об этом сообщает MosTimes.

Реальные истории успеха подтверждают, что путь от низовых звеньев до стратегического управления возможен благодаря внутренней дисциплине и практическому опыту. Смирнова приводит в пример классические сценарии развития в ритейле и технологическом секторе:

"Просто двигаться с маленьких технических позиций, с которых расти дальше и строить карьеру. Известны случаи, когда люди начинали с мерчендайзера и потом вырастали до топ-менеджмента. То же самое касается IT-самородков, когда человек без высшего образования самообучился и программирует".
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Соседа больше нет — и это не новость: как Таволжанка перестала считать погибших
Горячие точки
Соседа больше нет — и это не новость: как Таволжанка перестала считать погибших
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клубни как под линейку: сорт, который даёт до 12 идеальных картофелин с куста
Садоводство, цветоводство
Клубни как под линейку: сорт, который даёт до 12 идеальных картофелин с куста
Популярное
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк

Как с помощью волжанки за один сезон создать эффектную живую изгородь, которая не боится суровых зим и десятилетиями сохраняет безупречный вид.

Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Последние материалы
Океан манил картинками, но новосибирцы выбрали другое: что не так с рейсами в Мьянму
Колонизаторы в лохмотьях морали: британский генерал под иронией ирландца обвиняет Россию в империализме
Четыре года СВО — план изменился тихо: кто на самом деле ведёт войну
Вены набухают незаметно: телефон провоцирует длительный контакт с сиденьем и риск геморроя
Северяне тонут в зеркальном хороводе: эхолалия и эхопраксия парализуют целые общины ночью
Кадровому кризису в медицине ставят капельницу: найдено средство от дефицита врачей
Этот привычный жест с кредиткой превращает бесплатный период в дорогую проблему
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Диплом висит на стене, а успех уходит к другим: неожиданный фактор карьерного роста
В театре Модерн состоится открытая репетиция премьерного спектакля Вишневый сад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.