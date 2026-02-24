Диплом висит на стене, а успех уходит к другим: неожиданный фактор карьерного роста

Современный рынок труда переживает фундаментальную трансформацию: жесткая привязка карьерного успеха к наличию диплома постепенно уступает место культу практических навыков и адаптивности. В коммерческом секторе профессиональная траектория все чаще выстраивается на основе реальных кейсов и способности к самообучению, что позволяет специалистам без профильного образования достигать значимых высот.

Эксперты отмечают, что готовность начинать с линейных позиций и планомерно наращивать экспертизу становится более эффективным драйвером роста, чем формальное подтверждение квалификации.

В ряде консервативных отраслей "образовательный ценз" по-прежнему остается непреодолимым барьером для вертикальной мобильности. Как подчеркивает руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории Ирины Барановой Ирина Смирнова, наиболее строгие требования к наличию диплома сохраняются в государственных структурах и органах власти. В этих институциях высшее образование является обязательным юридическим условием для продвижения по службе. Однако в частном бизнесе документ об окончании вуза все чаще выполняет роль лишь первичного фильтра, уступая место оценке hard skills на последующих этапах отбора.

Особую нишу занимают сферы IT и креативных индустрий, где феномен "самородков" стал привычным явлением. Специалисты, освоившие программирование или дизайн самостоятельно, зачастую демонстрируют более высокую актуальность знаний, чем выпускники академических программ. Смирнова акцентировала внимание на том, что в творческих и технических профессиях способности к саморазвитию ценятся выше институциональной базы. По словам эксперта, при наличии таланта и упорства возможности для карьерного лифта остаются открытыми для каждого. Об этом сообщает MosTimes.

Реальные истории успеха подтверждают, что путь от низовых звеньев до стратегического управления возможен благодаря внутренней дисциплине и практическому опыту. Смирнова приводит в пример классические сценарии развития в ритейле и технологическом секторе:

"Просто двигаться с маленьких технических позиций, с которых расти дальше и строить карьеру. Известны случаи, когда люди начинали с мерчендайзера и потом вырастали до топ-менеджмента. То же самое касается IT-самородков, когда человек без высшего образования самообучился и программирует".