Экономика

Современная кредитная карта трансформировалась в высокотехнологичный финансовый инструмент, который при грамотном подходе обеспечивает беспроцентный доступ к капиталу на срок до четырех месяцев. Эффективность использования заемных средств напрямую зависит от понимания механизмов грейс-периода и строгого соблюдения платежной дисциплины. Ошибки в управлении лимитом могут привести к резкому росту долговой нагрузки и ухудшению антропологических показателей финансового здоровья потребителя.

Кредитная карта
Фото: pixabay.com by flyerwerk is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Кредитная карта

Антропология потребления сегодня диктует использование кредиток преимущественно для нивелирования краткосрочных кассовых разрывов, а не для фундаментального долгосрочного кредитования. Как отмечает издание MoneyTimes со ссылкой на заместителя председателя правления СДМ-Банка Вячеслава Андрюшкина, архитектура стандартного банковского продукта позволяет распоряжаться деньгами без начисления процентов в течение 120 дней. При этом эксперт предостерегает от обналичивания средств из-за высоких комиссионных издержек.

Особое внимание следует уделять поддержанию безупречного кредитного профиля через своевременное внесение обязательных траншей. По словам Андрюшкина, даже при нахождении внутри льготного временного окна необходимо ежемесячно пополнять счет на величину минимального платежа. Пропуск этой даты мгновенно превращает добросовестное использование лимита в техническую просрочку, что негативно сказывается на репутации заемщика в базах данных.

"Просрочек допускать нельзя. Даже если человек пользуется грейс-периодом все равно он должен минимальный платёж, установленный банком, вносить на счёт кредитной карты ежемесячно. Тогда это не просрочка, а просто использование кредита. Нарушать обязательства по кредитам, так же как и по кредитным картам неправильно, это ведет к ухудшению кредитной истории", — подчеркнул Андрюшкин.

Завершение льготного цикла без полного погашения не является нарушением, однако активирует высокие процентные ставки, предусмотренные тарифом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
