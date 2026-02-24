Ценники сорвались с цепи: почему рыночные правила больше не мешают завышать стоимость

Современный продовольственный рынок России вошел в фазу жесткого доминирования предложения над покупательской способностью, что исключает перспективу дефляции в ближайшем квартале. Стагнация цен становится невозможной из-за стратегии крупнейших ритейлеров, сфокусированных на максимизации маржинальности в условиях нестабильной макроэкономики. Динамика стоимости продуктовой корзины теперь диктуется не рыночным равновесием, а корпоративными интересами ключевых игроков сектора.

Механизмы естественного регулирования цен практически парализованы. Финансовый аналитик Михаил Беляев констатирует, что традиционные инструменты сдерживания инфляции, включая корректировку ключевой ставки, теряют эффективность на фоне монополистических амбиций бизнеса. Рост цен охватывает все категории товаров, от базовых нужд до премиум-сегмента, создавая инерционный эффект в экономике.

Эксперт акцентирует внимание на том, что нынешнее положение дел характерно не только для ритейла, но и для рынков недвижимости и автомобилестроения. По словам Беляева, восстановление потребительского спроса лишь стимулирует продавцов к новым виткам индексации стоимости. Ожидать изменения тренда можно только в случае жесткого вмешательства регуляторных органов в процессы ценообразования. Об этом сообщает MoneyTimes.

"Пока не выступит антимонопольная служба ждать снижения цен не стоит. Что-то быстрее, что-то медленнее, но будут расти цены на все абсолютно. Естественно стоит ожидать повышения цен. Это закон современного рынка", — резюмировал Беляев.

В текущей конфигурации рынка потребитель оказывается заложником структурных изменений, где единственным веским аргументом против "диктата продавца" остается прямой административный надзор ФАС.