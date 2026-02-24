Искусственный дефицит потерпел фиаско: ситуация с ценами на овощи повторяет судьбу яиц

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Рынок ритейла Новосибирска демонстрирует стремительную коррекцию стоимости плодоовощной продукции после аномального февральского скачка. Всего за несколько дней ценники на свежие огурцы в крупнейших торговых сетях города преодолели психологическую отметку в 300 рублей, но в этот раз — в сторону снижения. Столь резкая смена тренда произошла на фоне активного вмешательства надзорных органов и изменения стратегии местных тепличных хозяйств.

Огурцы
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурцы

Анализ ситуации показывает, что недавний дефицит был спровоцирован не только сезонными энергозатратами аграриев, но и специфическим "биржевым принципом" распределения партий.

Ритейлеры фактически участвовали в аукционах за право выкупа продукции у региональных производителей. Ситуация стабилизировалась лишь после того, как прокуратура и ФАС вынесли официальные предостережения руководителям агрокомплексов, указав на недопустимость необоснованного раздувания маржинальности.

Согласно прогнозам представителей отрасли, процесс удешевления только набирает обороты. По словам директора одной из компаний-поставщиков Анпилогова, к началу календарной весны стоимость одного килограмма овощей в рознице может опуститься до 150 рублей. Текущий мониторинг подтверждает позитивную динамику:

  • В дискаунтерах "Чижик" продукция уже реализуется по 150-210 рублей;
  • Сети "Мария-Ра" и "Ярче!" удерживают планку в диапазоне 250-300 рублей;
  • В гипермаркетах "Ашан" и "Лента" зафиксировано наиболее заметное падение — почти в два раза за декаду.

Огуречный вопрос не остался без внимания политических сил; в частности, депутат горсовета Бурмистров инициировал запрос в антимонопольную службу, подчеркнув абсурдность ситуации, когда локальные овощи стоили дороже тропических фруктов. Перед окончанием предложения о стабилизации ситуации, отмечает atas.info, важно учитывать, что рынок проходит стандартные циклы ажиотажного спроса, ранее характерные для сахара и яиц. Исходя из опыта прошлых лет, эксперты рекомендуют покупателям сохранять спокойствие, так как искусственный дефицит в 2026 году успешно купируется мерами государственного регулирования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
