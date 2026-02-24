Золотая пятерка регионов: кто удерживает лидерство в списке самых богатых субъектов

Географическая сегментация благополучия в России демонстрирует устойчивую корреляцию между развитием инфраструктуры и реальными доходами населения. Согласно актуальному исследованию за 2025 год, Башкирия укрепила свои позиции в третьем десятке общероссийского списка, расположившись на 23-й строчке. При этом соседний Татарстан сохраняет лидерство, традиционно замыкая пятерку самых комфортных для жизни субъектов федерации.

Фото: creativecommons.org by Суркова Галина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Казанский Кремль, артиллерий (пушечный) двор, Татарстан

Экспертный анализ базируется на комплексной оценке 66 индикаторов, охватывающих состояние экологии, доступность жилья и уровень социальной защищенности в регионах. Ключевым фактором разрыва между Уфой и Казанью остается покупательская способность: в Татарстане соотношение доходов к стоимости потребительской корзины достигло показателя "3", в то время как в Башкирии оно составляет 2,09. Среднедушевой доход в Татарстане к третьему кварталу прошлого года зафиксирован на отметке 66,7 тысячи рублей против 49,2 тысячи в соседней республике.

Транспортная и финансовая доступность также подчеркивают экономическую дифференциацию территорий. В частности, доля семей, способных приобрести новый автомобиль, в Татарстане почти в полтора раза выше, чем в Башкирии. При этом обе республики демонстрируют схожую динамику на рынке недвижимости: для формирования первоначального взноса по ипотеке жителям требуется в среднем около 3,3 года, несмотря на различия в абсолютной стоимости квадратного метра. Об этом сообщает mkset.ru.

В нижней части списка по совокупности биосоциальных и экономических факторов остаются регионы со сложными климатическими и логистическими условиями. По словам экспертов, проводивших мониторинг социальной сферы, наиболее выраженная депрессивная динамика наблюдается в Туве, Ингушетии и Забайкальском крае. Исследователи подчеркивают, что разрыв в уровне жизни между мегаполисами-лидерами и аутсайдерами все еще требует системных мер государственной поддержки для выравнивания демографической ситуации.