Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гормоны стресса побеждают пули: огромные потери меняют стратегию ВСУ на выживание
Большая политика входит в каждую строку бюджета: где случится разворот в 2026 году
Роддому в Кузбассе вынесли страшный вердикт заранее: факты изменили тон скандала
Мяукающий хаос дворов затихает: стерилизация тысяч питерских кошек возвращает улицам биологический баланс
Фронт без ракет и танков: противостояние России и Запада выходит за пределы санкций
Нейроны оживают мгновенно: вывески переходят на родной язык по закону с марта во Владивостоке
Экспресс-метод добрался до дорог России: водителей ждет новая процедура освидетельствования
Доступность разошлась по швам: после ставки на мегаклиники системе меняют курс лечения
Красные родинки становятся заметнее: почему они появляются и насколько опасны такие изменения

Золотая пятерка регионов: кто удерживает лидерство в списке самых богатых субъектов

Экономика

Географическая сегментация благополучия в России демонстрирует устойчивую корреляцию между развитием инфраструктуры и реальными доходами населения. Согласно актуальному исследованию за 2025 год, Башкирия укрепила свои позиции в третьем десятке общероссийского списка, расположившись на 23-й строчке. При этом соседний Татарстан сохраняет лидерство, традиционно замыкая пятерку самых комфортных для жизни субъектов федерации.

Казанский Кремль, артиллерий (пушечный) двор, Татарстан
Фото: creativecommons.org by Суркова Галина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казанский Кремль, артиллерий (пушечный) двор, Татарстан

Экспертный анализ базируется на комплексной оценке 66 индикаторов, охватывающих состояние экологии, доступность жилья и уровень социальной защищенности в регионах. Ключевым фактором разрыва между Уфой и Казанью остается покупательская способность: в Татарстане соотношение доходов к стоимости потребительской корзины достигло показателя "3", в то время как в Башкирии оно составляет 2,09. Среднедушевой доход в Татарстане к третьему кварталу прошлого года зафиксирован на отметке 66,7 тысячи рублей против 49,2 тысячи в соседней республике.

Транспортная и финансовая доступность также подчеркивают экономическую дифференциацию территорий. В частности, доля семей, способных приобрести новый автомобиль, в Татарстане почти в полтора раза выше, чем в Башкирии. При этом обе республики демонстрируют схожую динамику на рынке недвижимости: для формирования первоначального взноса по ипотеке жителям требуется в среднем около 3,3 года, несмотря на различия в абсолютной стоимости квадратного метра. Об этом сообщает mkset.ru.

В нижней части списка по совокупности биосоциальных и экономических факторов остаются регионы со сложными климатическими и логистическими условиями. По словам экспертов, проводивших мониторинг социальной сферы, наиболее выраженная депрессивная динамика наблюдается в Туве, Ингушетии и Забайкальском крае. Исследователи подчеркивают, что разрыв в уровне жизни между мегаполисами-лидерами и аутсайдерами все еще требует системных мер государственной поддержки для выравнивания демографической ситуации.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Домашние животные
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Платья, из-за которых весны ждут как праздника: самые горячие модели сезона
Красота и стиль
Платья, из-за которых весны ждут как праздника: самые горячие модели сезона
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Садоводство, цветоводство
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Популярное
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары

Миниатюрная кошка из Сахары удивляет ученых умением лаять как собака и способностью передвигаться по раскаленному песку абсолютно бесшумно.

Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Последние материалы
Гормоны стресса побеждают пули: огромные потери меняют стратегию ВСУ на выживание
Когда гормоны берут верх, а кожа сходит с маршрута: уход, который возвращает ей баланс
Золотая пятерка регионов: кто удерживает лидерство в списке самых богатых субъектов
Секретный ингредиент заменяет хлеб и яйца: формула идеальных котлет, которые тают во рту
Ванная больше не терпит мебельных динозавров: новый тренд выдавил тумбы из проектов
Большая политика входит в каждую строку бюджета: где случится разворот в 2026 году
Жир растворяется без остатка: секретный компонент из кухни возвращает вещам белизну
Ощущение огня вместо ухода: как понять, что кожа больше не справляется с нагрузкой
Роддому в Кузбассе вынесли страшный вердикт заранее: факты изменили тон скандала
Европейские кроссоверы, что не ломаются годами: рейтинг, который взволновал вторичку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.