Верховный суд США обрушил тарифную стратегию: финансовые расчеты Белого дома рушатся

Верховный суд США лишил президента Дональда Трампа ключевого инструмента внешнеэкономического давления, признав его предыдущие решения о повышении пошлин незаконными, что вынудило американского лидера искать новые способы пополнения бюджета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее Служба таможенного и пограничного контроля США объявила о вступлении в силу глобальных пошлин на американский импорт. Согласно заявлению ведомства, с 00:01 24 февраля 2026 года (08:01 мск) все товары, произведенные за рубежом и ввозимые в США либо отгружаемые со складов, облагаются пошлиной в размере 10 процентов. Мера рассчитана на 150 дней и будет действовать до 24 июля 2026 года.

Топорнин объяснил, что решение Верховного суда США поставило президента перед необходимостью искать новые способы наполнения бюджета. Судьи признали, что у главы государства отсутствовали законные основания для самостоятельного изменения ставок пошлин, поскольку подобные меры допустимы лишь в условиях масштабного экономического кризиса, который в настоящее время отсутствует.

"Суд признал предыдущие решения Трампа по пошлинам незаконными, поэтому они утратили силу. Теперь перед странами, которые уже начали платить по ставкам, возникает вопрос о возврате средств. В Евросоюзе обсуждают возможность обратиться в американские суды, чтобы истребовать деньги обратно. Трампа такое решение не устраивает, поскольку у него отбирают очень серьезный рычаг воздействия на другие страны. Ранее он мог повышать пошлины не на полпроцента или процент, а сразу в два-три раза", — пояснил он.

Политолог отметил, что от признания пошлин незаконными выигрывает прежде всего Евросоюз, для которого ранее были существенно повышены тарифы. В случае если Трампу не удастся оспорить решение суда, пошлины будут снижены, что облегчит доступ европейских товаров на американский рынок. Для самих Соединенных Штатов складывается противоположная ситуация: бюджет, принятый с серьезным дефицитом, может недополучить значительные средства.

"Для европейцев это безусловный выигрыш. Если Трамп не сможет оспорить решение суда, пошлины будут снижены, и европейским производителям станет проще продавать свои товары в Америке. А вот у американцев возникнет серьезная проблема, поскольку бюджет США принят с большим дефицитом. В результате бюджет может недополучить миллиарды долларов, если пошлины не вернутся. Сейчас перед американской администрацией стоит острый вопрос: где брать средства для формирования доходной части бюджета в случае окончательной отмены пошлин", — заключил Топорнин.