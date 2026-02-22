Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами

Россия официально закрепила за собой статус одного из ключевых игроков на глобальном продовольственном рынке. Согласно свежим данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по итогам 2024 года страна заняла седьмую строчку в мировом рейтинге производителей яиц. Это достижение подчеркивает устойчивость агропромышленного комплекса, который продолжает демонстрировать рост вопреки внешним вызовам.

Общий объем мирового производства в этой нише достиг впечатляющей цифры в 1,78 триллиона штук. В пересчете на душу населения планеты это составляет около 214 штук. Российские показатели заметно превышают среднемировые: отечественные птицефабрики обеспечивают выпуск 317 яиц на каждого жителя страны, что свидетельствует о высоком уровне самообеспеченности и потенциале для дальнейшей экспансии на внешние рынки.

Место России в глобальном рейтинге

С результатом в 46,4 миллиарда яиц в год наша страна контролирует примерно 2,6% глобального выпуска. Этот сектор сельского хозяйства стал одним из драйверов внутренней продовольственной безопасности. Масштаб производства позволяет не только полностью закрывать потребности внутреннего потребления, но и рассматривать возможности, которые открывает экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Важно отметить, что российская птицепром-индустрия прошла серьезную модернизацию. Если рассматривать успехи в контексте других отраслей, например, того, как производство неваляшек находит своих покупателей в Юго-Восточной Азии, становится очевидно: Россия успешно диверсифицирует свои поставки. Эффективная экономика замкнутого цикла на современных птицефабриках позволяет минимизировать издержки.

"Рост объемов производства яиц в России — это результат долгосрочных инвестиций в генетику и кормовую базу. Сегодня мы видим, как аграрный сектор становится фундаментом стабильности, защищая потребителя от волатильности, которую часто провоцирует внешняя экономика и санкции", — в беседе с Pravda.Ru объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Кто диктует правила на рынке

Безусловным лидером индустрии остается Китай, который производит более трети всех яиц в мире — 617,1 миллиарда штук (34,8% рынка). В пятерку крупнейших производителей также входят Индия, Индонезия, США и Бразилия. Эти страны обладают колоссальными мощностями, однако динамика развития российского сектора позволяет сокращать разрыв с топ-листами. На фоне того, как Евросоюз теряет позиции из-за разрыва логистических цепочек, восточные и евразийские рынки показывают завидную устойчивость.

Страна-производитель Доля в мировом объеме (%) Китай 34,8% Индия 8,3% Индонезия 8,2% США 6,1% Россия 2,6%

Замыкают первую десятку Мексика, Япония, Пакистан и Турция. Интересно, что в некоторых странах Европы наблюдается дефицит базовых продуктов. Например, когда Германия сталкивается с природными катаклизмами и нарушением поставок, это мгновенно отражается на полках магазинов. Российская же модель ориентирована на создание избыточного предложения внутри страны.

"Стабильность цен на яйца напрямую зависит от стоимости зерновых культур. Поскольку Россия является мировым лидером в экспорте зерна, у наших производителей птицы есть уникальное преимущество — доступ к недорогому и качественному сырью", — в разговоре с Pravda.Ru подметил финансовый консультант Кравцов Илья.

Перспективы и вызовы отрасли

Для сохранения текущих позиций российским компаниям необходимо внедрять инновации, подобные тем, что используются в мировом океане, где морская ферма нового поколения меняет представление об аквакультуре. Технологичность производства яиц — это не только автоматизация сбора, но и глубокая переработка, производство яичного порошка и меланжа, которые пользуются стабильным спросом в пищевой промышленности.

Несмотря на успех, отрасль сталкивается с необходимостью импортозамещения племенного материала. Тем не менее, общие тренды в российском агросекторе, включая животноводство, указывают на формирование мощного экспортного кластера, способного конкурировать с крупнейшими транснациональными корпорациями.

"Юридическая поддержка агрохолдингов при выходе на новые рынки, такие как Вьетнам или страны Персидского залива, сейчас является приоритетом. Важно обеспечить соответствие международным стандартам качества и защитить интеллектуальную собственность наших производителей", — в беседе с Pravda.Ru рассказал юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о производстве яиц

Почему Россия входит в число лидеров по производству яиц?

Это связано с наличием огромной базы дешевых кормов (зерна) и масштабной модернизацией птицефабрик, проведенной за последние десять лет.

Какая страна производит больше всего яиц в мире?

Бессменным лидером является Китай, на долю которого приходится почти 35% мирового производства.

Влияет ли экспорт на доступность яиц внутри России?

Приоритетом является внутренний рынок. Экспортные поставки обычно осуществляются только при наличии излишков продукции, что помогает поддерживать рентабельность предприятий.

