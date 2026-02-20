Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе

Ещё десять лет назад диплом считался обязательным пропуском в профессию, а его отсутствие автоматически ограничивало карьерные перспективы. Сегодня требования рынка меняются: работодатели всё чаще смотрят не на формальные регалии, а на реальные навыки.

По словам HR-эксперта Елены Булкиной, компании постепенно отходят от жёсткой привязки к наличию диплома. Бизнес ориентируется на то, способен ли кандидат решать конкретные задачи и приносить результат. Формальный статус вуза или наличие дополнительных регалий всё реже становятся определяющими факторами при найме.

Навыки вместо формальностей

"Мы уже перешли к поиску и подбору персонала не по формальным признакам наличия высшего образования, а по наличию навыков. Если у человека есть навыки, которые нужны компании, то вопросы о законченности образования в ВУЗе того или иного ранга, дополнительных регалиях, типа ученой степени или курсов дополнительных, они отпадают", — пояснила HR-эксперт Елена Булкина.

Таким образом, на первый план выходит прикладная компетентность. Работодателю важнее понимать, как соискатель справляется с задачами, умеет ли адаптироваться к изменениям и приносить измеримый результат. Сам факт окончания университета без подтверждённых навыков перестаёт быть конкурентным преимуществом.

Карьера не только вверх

Эксперт обращает внимание, что само понятие карьеры сегодня шире, чем просто вертикальное продвижение. Развитие может происходить и горизонтально — через переходы между подразделениями внутри компании, расширение зоны ответственности и накопление разнопланового опыта. Такой формат позволяет специалисту укреплять позиции без смены статуса или должности.

"Диплом это не показатель того, что человек способен решать те вопросы и задачи, которые необходимы бизнесу. Корочка о высшем образовании это только дополнительный фактор. Поэтому, отвечая на вопрос, насколько важно высшее образование для того, чтобы сделать карьеру, я бы сказала так: на втором месте. Даже нет, на вторых местах", — отметила эксперт.

Где диплом остаётся обязательным

Несмотря на общую тенденцию, есть сферы, в которых профильное образование по-прежнему является обязательным условием. Прежде всего это медицина и другие направления, где без специализированной подготовки и подтверждённой квалификации работа невозможна. Здесь требования регулируются не только работодателями, но и профессиональными стандартами. Об этом сообщает NewsInfo.

В остальных случаях рынок труда становится более гибким. Компании оценивают не столько академическую траекторию кандидата, сколько его способность решать практические задачи и развиваться вместе с бизнесом.