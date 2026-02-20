Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе

Ещё десять лет назад диплом считался обязательным пропуском в профессию, а его отсутствие автоматически ограничивало карьерные перспективы. Сегодня требования рынка меняются: работодатели всё чаще смотрят не на формальные регалии, а на реальные навыки.
По словам HR-эксперта Елены Булкиной, компании постепенно отходят от жёсткой привязки к наличию диплома. Бизнес ориентируется на то, способен ли кандидат решать конкретные задачи и приносить результат. Формальный статус вуза или наличие дополнительных регалий всё реже становятся определяющими факторами при найме.
"Мы уже перешли к поиску и подбору персонала не по формальным признакам наличия высшего образования, а по наличию навыков. Если у человека есть навыки, которые нужны компании, то вопросы о законченности образования в ВУЗе того или иного ранга, дополнительных регалиях, типа ученой степени или курсов дополнительных, они отпадают", — пояснила HR-эксперт Елена Булкина.
Таким образом, на первый план выходит прикладная компетентность. Работодателю важнее понимать, как соискатель справляется с задачами, умеет ли адаптироваться к изменениям и приносить измеримый результат. Сам факт окончания университета без подтверждённых навыков перестаёт быть конкурентным преимуществом.
Эксперт обращает внимание, что само понятие карьеры сегодня шире, чем просто вертикальное продвижение. Развитие может происходить и горизонтально — через переходы между подразделениями внутри компании, расширение зоны ответственности и накопление разнопланового опыта. Такой формат позволяет специалисту укреплять позиции без смены статуса или должности.
"Диплом это не показатель того, что человек способен решать те вопросы и задачи, которые необходимы бизнесу. Корочка о высшем образовании это только дополнительный фактор. Поэтому, отвечая на вопрос, насколько важно высшее образование для того, чтобы сделать карьеру, я бы сказала так: на втором месте. Даже нет, на вторых местах", — отметила эксперт.
Несмотря на общую тенденцию, есть сферы, в которых профильное образование по-прежнему является обязательным условием. Прежде всего это медицина и другие направления, где без специализированной подготовки и подтверждённой квалификации работа невозможна. Здесь требования регулируются не только работодателями, но и профессиональными стандартами. Об этом сообщает NewsInfo.
В остальных случаях рынок труда становится более гибким. Компании оценивают не столько академическую траекторию кандидата, сколько его способность решать практические задачи и развиваться вместе с бизнесом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.