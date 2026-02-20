Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных

Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе

Экономика

Ещё десять лет назад диплом считался обязательным пропуском в профессию, а его отсутствие автоматически ограничивало карьерные перспективы. Сегодня требования рынка меняются: работодатели всё чаще смотрят не на формальные регалии, а на реальные навыки.

Карьера
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карьера

По словам HR-эксперта Елены Булкиной, компании постепенно отходят от жёсткой привязки к наличию диплома. Бизнес ориентируется на то, способен ли кандидат решать конкретные задачи и приносить результат. Формальный статус вуза или наличие дополнительных регалий всё реже становятся определяющими факторами при найме.

Навыки вместо формальностей

"Мы уже перешли к поиску и подбору персонала не по формальным признакам наличия высшего образования, а по наличию навыков. Если у человека есть навыки, которые нужны компании, то вопросы о законченности образования в ВУЗе того или иного ранга, дополнительных регалиях, типа ученой степени или курсов дополнительных, они отпадают", — пояснила HR-эксперт Елена Булкина.

Таким образом, на первый план выходит прикладная компетентность. Работодателю важнее понимать, как соискатель справляется с задачами, умеет ли адаптироваться к изменениям и приносить измеримый результат. Сам факт окончания университета без подтверждённых навыков перестаёт быть конкурентным преимуществом.

Карьера не только вверх

Эксперт обращает внимание, что само понятие карьеры сегодня шире, чем просто вертикальное продвижение. Развитие может происходить и горизонтально — через переходы между подразделениями внутри компании, расширение зоны ответственности и накопление разнопланового опыта. Такой формат позволяет специалисту укреплять позиции без смены статуса или должности.

"Диплом это не показатель того, что человек способен решать те вопросы и задачи, которые необходимы бизнесу. Корочка о высшем образовании это только дополнительный фактор. Поэтому, отвечая на вопрос, насколько важно высшее образование для того, чтобы сделать карьеру, я бы сказала так: на втором месте. Даже нет, на вторых местах", — отметила эксперт.

Где диплом остаётся обязательным

Несмотря на общую тенденцию, есть сферы, в которых профильное образование по-прежнему является обязательным условием. Прежде всего это медицина и другие направления, где без специализированной подготовки и подтверждённой квалификации работа невозможна. Здесь требования регулируются не только работодателями, но и профессиональными стандартами. Об этом сообщает NewsInfo.

В остальных случаях рынок труда становится более гибким. Компании оценивают не столько академическую траекторию кандидата, сколько его способность решать практические задачи и развиваться вместе с бизнесом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Бизнес
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Платья, из-за которых весны ждут как праздника: самые горячие модели сезона
Красота и стиль
Платья, из-за которых весны ждут как праздника: самые горячие модели сезона
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Последние материалы
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Кошки устраивают салон красоты друг другу: 7 причин, по которым язык заменяет слова
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Аппетит сорвался с цепи и командует холодильником: приёмы, которые снижают голод
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.