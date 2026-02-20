США оставили санкции против России в силе: политическая логика оказалась сильнее выгодных проектов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Продление санкций США в отношении России стало ожидаемым шагом, несмотря на заявления о возможном экономическом сотрудничестве между двумя странами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

47-й президент США Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Официальное фото Белого дома Джойс Н.Богосян, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
47-й президент США Дональд Трамп

Ранее РИА Новости со ссылкой на текст указа сообщили, что президент США Дональд Трамп продлил действие антироссийских санкций еще на год.

Бойков пояснил, что решение США продлить санкции связано не только с формальными причинами, но и с желанием сохранить политическое давление на Россию. Он отметил, что Вашингтон действует в едином курсе со своими союзниками, которые также продолжают поддерживать санкционный режим.

"Санкции продлеваются под формальным предлогом того, что СВО продолжается, и в этом США действуют в одном русле с европейскими странами и союзниками по НАТО. Они ввели эти меры еще в 2022 году и теперь просто поддерживают общий санкционный курс. Но если говорить по сути, США хотят сохранить рычаг давления на Россию, хотя неизвестно, насколько это окажется эффективным. Европейцы санкции продлевают, и Вашингтон поступает так же", — отметил политолог.

Он добавил, что США рассчитывали на гораздо более серьезные последствия санкций для российской экономики. Однако эти ожидания не оправдались, и сейчас ограничительные меры выполняют преимущественно политическую задачу, а не оказывают заметное экономическое влияние.

"Антироссийские санкции не дали того результата, на который рассчитывали США. Их цель была серьезно ударить по российской экономике и фактически заставить ее капитулировать. Но этого не произошло, и теперь санкции работают только как один из инструментов давления. Россия при этом предлагает США выгодные проекты — в геологоразведке, по ресурсам, в том числе в Арктике, — но политические причины мешают Вашингтону ими воспользоваться", — подчеркнул Бойков.

По его словам, экономическое сотрудничество между Россией и США могло бы принести значительную выгоду обеим сторонам, однако существующие политические условия в Вашингтоне препятствуют диалогу. Он подчеркнул, что окно возможностей не будет оставаться открытым долго, и Соединенные Штаты рискуют упустить потенциально крупные проекты.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
