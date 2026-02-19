Кредитная петля затянулась: миллион россиян пошли на крайнюю меру из-за долгов банку

Почти половина всех личных банкротств в России за последние десять лет пришлась всего на два года — 2024-й и 2025-й. Такая статистика заставляет говорить не о случайном всплеске, а о системном сдвиге в кредитном поведении населения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банкротство

Рекорд 2025 года и эффект накопленных проблем

По словам финансиста и инвестиционного советника из реестра ЦБ Юлии Кузнецовой, рост числа личных банкротств в 2025 году стал результатом накопленного эффекта последних лет. Эксперт подчеркнула, что речь идет не о резком кризисе, а о закономерном завершении кредитного цикла.

"В 2025 году мы действительно увидели исторический максимум по числу личных банкротств — плюс 568 тыс. человек за год, рост более 30%. Ключевых факторов у такой тенденции несколько. Первый фактор — высокая стоимость денег. В условиях повышенных ставок обслуживание долгов стало дороже, особенно для заемщиков с плавающими обязательствами или с несколькими кредитами одновременно", — отметила финансист Юлия Кузнецова.

Она пояснила, что заемщики, оформлявшие кредиты в период низких ставок, столкнулись с ростом долговой нагрузки при рефинансировании или при появлении новых обязательств. Вторым фактором Кузнецова назвала структуру долгов, которая изменилась за последние годы.

Необеспеченные кредиты и замедление роста доходов

Эксперт отметила, что особенно активно развивался сегмент необеспеченного кредитования и микрозаймов. Именно потребительские кредиты и займы МФО чаще всего становятся причиной банкротства, поскольку не имеют залога и несут более высокую процентную нагрузку.

Третьим фактором финансист назвала замедление роста реальных доходов. По ее словам, даже при номинальном увеличении зарплат у части населения долговая нагрузка растет быстрее доходов. Это приводит к "перегреву" домохозяйств, особенно тех, кто уже имеет несколько кредитов.

Четвертым фактором Кузнецова считает последствия кредитного цикла 2021-2023 годов, когда потребительские кредиты выдавались особенно активно. Сейчас, по ее словам, часть этого портфеля перешла в проблемную стадию.

Почему банкротство перестало быть клеймом

Кузнецова считает, что рост числа банкротств отражает одновременно ухудшение платежеспособности и эффект упрощения процедур. По ее словам, давление на платежеспособность особенно заметно среди заемщиков с нестабильным доходом и высокой долговой нагрузкой.

В то же время процедура банкротства стала более доступной и понятной. Финансист отметила, что внесудебный механизм через МФЦ упростил вход в процесс. Кроме того, выросла информированность граждан, а юридические компании активно продвигают такие услуги, из-за чего банкротство все чаще воспринимается как способ перезапуска финансовой жизни.

Эксперт подчеркнула, что основная масса процедур связана с необеспеченными долгами: кредитными картами, потребительскими кредитами и микрозаймами. Ипотека, по ее словам, реже становится причиной банкротства, поскольку заемщики стараются сохранить залоговое жилье, а уровень просрочки по таким кредитам традиционно ниже. Об этом сообщает Газета.Ru.

Что будет дальше: прогноз на 2026 год

Кузнецова допустила, что в 2026 году рост числа банкротств продолжится, хотя темпы могут снизиться. По ее словам, кредитная политика постепенно становится более жесткой, поэтому новые "перегретые" заемщики формируются медленнее.

При этом эксперт подчеркнула, что рост числа банкротств нельзя считать катастрофой. По ее мнению, это естественная фаза завершения кредитного цикла, которая очищает рынок от накопленных долговых перекосов.

"Банкротства — это не катастрофа, а фаза очищения кредитного цикла", — заключила финансист.

По данным "Федресурса", в 2025 году число россиян, признанных банкротами, выросло на 568 тыс. человек (+31,5% год к году). В 2024 году банкротами стали 431,8 тыс. граждан. На 2024 и 2025 годы пришлось около 1 млн случаев из 2,2 млн банкротств за десять лет.