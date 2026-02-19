Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Путь к сердцу через экстаз: три блюда на 23 февраля которые сведут его с ума от вкуса
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Питомец теряет шерсть клочьями: как отличить естественную линьку от гормонального сбоя
Когда чемодан — не спасение: почему Шебекино выбрало стоять под огнём
Деньги утекают в унитаз: три привычки которые заставляют вас платить за ЖКУ вдвойне

Кредитная петля затянулась: миллион россиян пошли на крайнюю меру из-за долгов банку

Экономика

Почти половина всех личных банкротств в России за последние десять лет пришлась всего на два года — 2024-й и 2025-й. Такая статистика заставляет говорить не о случайном всплеске, а о системном сдвиге в кредитном поведении населения

Банкротство
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банкротство

Рекорд 2025 года и эффект накопленных проблем

По словам финансиста и инвестиционного советника из реестра ЦБ Юлии Кузнецовой, рост числа личных банкротств в 2025 году стал результатом накопленного эффекта последних лет. Эксперт подчеркнула, что речь идет не о резком кризисе, а о закономерном завершении кредитного цикла.

"В 2025 году мы действительно увидели исторический максимум по числу личных банкротств — плюс 568 тыс. человек за год, рост более 30%. Ключевых факторов у такой тенденции несколько. Первый фактор — высокая стоимость денег. В условиях повышенных ставок обслуживание долгов стало дороже, особенно для заемщиков с плавающими обязательствами или с несколькими кредитами одновременно", — отметила финансист Юлия Кузнецова.

Она пояснила, что заемщики, оформлявшие кредиты в период низких ставок, столкнулись с ростом долговой нагрузки при рефинансировании или при появлении новых обязательств. Вторым фактором Кузнецова назвала структуру долгов, которая изменилась за последние годы.

Необеспеченные кредиты и замедление роста доходов

Эксперт отметила, что особенно активно развивался сегмент необеспеченного кредитования и микрозаймов. Именно потребительские кредиты и займы МФО чаще всего становятся причиной банкротства, поскольку не имеют залога и несут более высокую процентную нагрузку.

Третьим фактором финансист назвала замедление роста реальных доходов. По ее словам, даже при номинальном увеличении зарплат у части населения долговая нагрузка растет быстрее доходов. Это приводит к "перегреву" домохозяйств, особенно тех, кто уже имеет несколько кредитов.

Четвертым фактором Кузнецова считает последствия кредитного цикла 2021-2023 годов, когда потребительские кредиты выдавались особенно активно. Сейчас, по ее словам, часть этого портфеля перешла в проблемную стадию.

Почему банкротство перестало быть клеймом

Кузнецова считает, что рост числа банкротств отражает одновременно ухудшение платежеспособности и эффект упрощения процедур. По ее словам, давление на платежеспособность особенно заметно среди заемщиков с нестабильным доходом и высокой долговой нагрузкой.

В то же время процедура банкротства стала более доступной и понятной. Финансист отметила, что внесудебный механизм через МФЦ упростил вход в процесс. Кроме того, выросла информированность граждан, а юридические компании активно продвигают такие услуги, из-за чего банкротство все чаще воспринимается как способ перезапуска финансовой жизни.

Эксперт подчеркнула, что основная масса процедур связана с необеспеченными долгами: кредитными картами, потребительскими кредитами и микрозаймами. Ипотека, по ее словам, реже становится причиной банкротства, поскольку заемщики стараются сохранить залоговое жилье, а уровень просрочки по таким кредитам традиционно ниже. Об этом сообщает Газета.Ru.

Что будет дальше: прогноз на 2026 год

Кузнецова допустила, что в 2026 году рост числа банкротств продолжится, хотя темпы могут снизиться. По ее словам, кредитная политика постепенно становится более жесткой, поэтому новые "перегретые" заемщики формируются медленнее.

При этом эксперт подчеркнула, что рост числа банкротств нельзя считать катастрофой. По ее мнению, это естественная фаза завершения кредитного цикла, которая очищает рынок от накопленных долговых перекосов.

"Банкротства — это не катастрофа, а фаза очищения кредитного цикла", — заключила финансист.

По данным "Федресурса", в 2025 году число россиян, признанных банкротами, выросло на 568 тыс. человек (+31,5% год к году). В 2024 году банкротами стали 431,8 тыс. граждан. На 2024 и 2025 годы пришлось около 1 млн случаев из 2,2 млн банкротств за десять лет.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Газ
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Красота и стиль
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Не дарите этот мусор: рейтинг подарков, которые водители выбрасывают через неделю
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Путь к сердцу через экстаз: три блюда на 23 февраля которые сведут его с ума от вкуса
Кредитная петля затянулась: миллион россиян пошли на крайнюю меру из-за долгов банку
Трасса М-12 озолотила: этот кемпинг у древнего храма теперь забит москвичами
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Смерть за розетку: почему автопром в 2026 году признал электромобили главной ошибкой
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла
Экспорт стал причиной роста цен на газ в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.