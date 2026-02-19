Просрочка по ЖКУ запускает жесткий сценарий: как работают приставы при долгах за коммуналку

При взыскании долгов за коммунальные услуги судебные приставы в первую очередь накладывают арест на банковские счета, удерживают средства из заработной платы и применяют иные меры принудительного исполнения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

По словам Наумова, взыскание долгов по коммунальным услугам всегда происходит в судебном порядке. После обращения управляющей компании суд выносит решение о взыскании, и исполнительный лист направляется в службу судебных приставов. Уже приставы определяют порядок исполнения решения — могут удерживать часть заработной платы, арестовывать счета или ограничивать выезд должника за границу.

"Потерять квартиру из-за долгов за коммунальные услуги практически невозможно. Размер таких долгов всегда несоизмерим со стоимостью жилья. Даже если задолженность каким-то образом достигнет миллиона рублей, а квартира стоит восемь или двенадцать миллионов, продать ее для погашения долга нельзя — за небольшие суммы лишать жилья закон не допускает. Поэтому подобные случаи на практике не встречаются", — пояснил он.

Адвокат отметил, что квартира должника в большинстве случаев является его единственным жильем, а потому находится под защитой закона. В таких ситуациях взыскание обращается на доходы, банковские вклады или имущество, соразмерное сумме долга.

"Если квартира является единственным жильем, забрать ее нельзя. Особенно если там проживают несовершеннолетние дети. Судебные приставы в первую очередь взыскивают задолженность за счет зарплаты, средств на банковских счетах или другого имущества, например автомобиля или бытовой техники. Но и в этих случаях оценивается соразмерность долга и стоимости имущества — никто не будет изымать вещь, чья цена в разы превышает размер долга", — подчеркнул адвокат.

Наумов добавил, что при наличии задолженности управляющая компания может обратиться в суд, после чего дело передается в службу судебных приставов. Специалисты начинают взыскание с наиболее простых источников — удерживают средства из заработной платы, арестовывают банковские счета или другие доходы должника. Если эти меры не дают результата, приставы могут обратить взыскание на имущество, соразмерное сумме долга.