Просрочка по ЖКУ запускает жесткий сценарий: как работают приставы при долгах за коммуналку

Экономика

При взыскании долгов за коммунальные услуги судебные приставы в первую очередь накладывают арест на банковские счета, удерживают средства из заработной платы и применяют иные меры принудительного исполнения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

По словам Наумова, взыскание долгов по коммунальным услугам всегда происходит в судебном порядке. После обращения управляющей компании суд выносит решение о взыскании, и исполнительный лист направляется в службу судебных приставов. Уже приставы определяют порядок исполнения решения — могут удерживать часть заработной платы, арестовывать счета или ограничивать выезд должника за границу.

"Потерять квартиру из-за долгов за коммунальные услуги практически невозможно. Размер таких долгов всегда несоизмерим со стоимостью жилья. Даже если задолженность каким-то образом достигнет миллиона рублей, а квартира стоит восемь или двенадцать миллионов, продать ее для погашения долга нельзя — за небольшие суммы лишать жилья закон не допускает. Поэтому подобные случаи на практике не встречаются", — пояснил он.

Адвокат отметил, что квартира должника в большинстве случаев является его единственным жильем, а потому находится под защитой закона. В таких ситуациях взыскание обращается на доходы, банковские вклады или имущество, соразмерное сумме долга.

"Если квартира является единственным жильем, забрать ее нельзя. Особенно если там проживают несовершеннолетние дети. Судебные приставы в первую очередь взыскивают задолженность за счет зарплаты, средств на банковских счетах или другого имущества, например автомобиля или бытовой техники. Но и в этих случаях оценивается соразмерность долга и стоимости имущества — никто не будет изымать вещь, чья цена в разы превышает размер долга", — подчеркнул адвокат.

Наумов добавил, что при наличии задолженности управляющая компания может обратиться в суд, после чего дело передается в службу судебных приставов. Специалисты начинают взыскание с наиболее простых источников — удерживают средства из заработной платы, арестовывают банковские счета или другие доходы должника. Если эти меры не дают результата, приставы могут обратить взыскание на имущество, соразмерное сумме долга.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
