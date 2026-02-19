Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балалайка вместо мрака: спектакль На дне переворачивает привычного Горького
Театр Модерн сыграет исторический спектакль о Нюрнберге и тюрьме Шпандау
Шебекино вздрагивает от сирены: женский взвод берёт на себя то, от чего дрожат руки
Россиян захватила эпидемия бессонницы: организм не прощает эти вечерние слабости
Ложиться спать вместе или порознь: привычка, которая может изменить судьбу отношений
Переговоры в Женеве вспыхнули — и тут же погасли: почему большой разговор не разгорелся
Украина теряет позиции: команда Трампа готовит жесткий разворот перед саммитом в Анкаре
Буферная зона вдоль линии фронта: какие территории могут войти в стерильный коридор
Мир будто под плёнкой: почему катаракту больше не выжидают годами

Ключевая ставка падает, проценты по вкладам снижаются: стоит ли забирать деньги прямо сейчас

Экономика

Снижение ключевой ставки не должно вызывать беспокойства у вкладчиков, поскольку депозиты по-прежнему остаются надежным способом сбережения, а постепенное снижение их доходности является естественным процессом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

По словам Колташова, снижение ключевой ставки — закономерный процесс, который не должен вызывать тревогу у вкладчиков. Доходность по депозитам, подчеркнул экономист, действительно будет снижаться, однако этот процесс будет постепенным и предсказуемым. Паника и досрочное снятие средств не принесут выгоды, а напротив, могут привести к потерям.

"Сейчас никакая суета в отношении вкладов неуместна. В течение года мы действительно увидим снижение доходности по депозитам, но оно все равно произойдет независимо от действий вкладчиков. Если ставка будет снижена существенно, банки автоматически уменьшат проценты по вкладам. Единственное, что можно сделать, — разместить деньги на длительный срок под более комфортный процент. Но и в этом случае банк может пересмотреть условия, если они перестанут соответствовать рыночным обстоятельствам", — отметил он.

Он добавил, что даже при снижении ставки депозиты останутся выгодным инструментом накоплений. При этом ключевым фактором стабильности для вкладчиков остается курс рубля, поскольку от него напрямую зависит уровень инфляции и покупательная способность денег.

"Даже ставка в 12% — это высокая доходность, если рубль стабилен и инфляция управляемая. Сильный или укрепляющийся рубль гарантирует, что инфляция будет иметь контролируемый характер, а значит, сохраняется покупательная способность денег. В таких условиях хранение средств на депозитах остается надежным решением. Банки изначально закладывали траекторию снижения ключевой ставки, поэтому на длительные депозиты предлагались более низкие проценты. Перехитрить этот процесс было невозможно — аналитики банков давно понимали, что Центробанк будет снижать ставку постепенно", — пояснил экономист.

Колташов также отметил, что фондовый рынок не является полноценной заменой депозитам, а покупка недвижимости оправдана только при участии в льготных программах. Экономист подчеркнул, что в нынешних условиях рациональнее избегать кредитов и необдуманных трат, сосредоточившись на накоплении и сохранении капитала.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Садоводство, цветоводство
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Недвижимость
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Наука и техника
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Внутренние конфликты ведут Украину к краху государственности и махновщине Любовь Степушова Левостороннее или правостороннее движение — что безопаснее: ответ оказался неожиданным Сергей Милешкин Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Кошмар короля пиратов: что на самом деле подняли с корабля-призрака спустя 300 лет
Балалайка вместо мрака: спектакль На дне переворачивает привычного Горького
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Театр Модерн сыграет исторический спектакль о Нюрнберге и тюрьме Шпандау
Шебекино вздрагивает от сирены: женский взвод берёт на себя то, от чего дрожат руки
Россиян захватила эпидемия бессонницы: организм не прощает эти вечерние слабости
Ключевая ставка падает, проценты по вкладам снижаются: стоит ли забирать деньги прямо сейчас
Люди устали от фальши: почему искренность стала главным инструментом цифрового маркетинга
Ловушка Пхукета: Кирилл Вялых о нюансах вложений в недвижимость на острове
Ложиться спать вместе или порознь: привычка, которая может изменить судьбу отношений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.