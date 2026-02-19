Ключевая ставка падает, проценты по вкладам снижаются: стоит ли забирать деньги прямо сейчас

Снижение ключевой ставки не должно вызывать беспокойства у вкладчиков, поскольку депозиты по-прежнему остаются надежным способом сбережения, а постепенное снижение их доходности является естественным процессом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

По словам Колташова, снижение ключевой ставки — закономерный процесс, который не должен вызывать тревогу у вкладчиков. Доходность по депозитам, подчеркнул экономист, действительно будет снижаться, однако этот процесс будет постепенным и предсказуемым. Паника и досрочное снятие средств не принесут выгоды, а напротив, могут привести к потерям.

"Сейчас никакая суета в отношении вкладов неуместна. В течение года мы действительно увидим снижение доходности по депозитам, но оно все равно произойдет независимо от действий вкладчиков. Если ставка будет снижена существенно, банки автоматически уменьшат проценты по вкладам. Единственное, что можно сделать, — разместить деньги на длительный срок под более комфортный процент. Но и в этом случае банк может пересмотреть условия, если они перестанут соответствовать рыночным обстоятельствам", — отметил он.

Он добавил, что даже при снижении ставки депозиты останутся выгодным инструментом накоплений. При этом ключевым фактором стабильности для вкладчиков остается курс рубля, поскольку от него напрямую зависит уровень инфляции и покупательная способность денег.

"Даже ставка в 12% — это высокая доходность, если рубль стабилен и инфляция управляемая. Сильный или укрепляющийся рубль гарантирует, что инфляция будет иметь контролируемый характер, а значит, сохраняется покупательная способность денег. В таких условиях хранение средств на депозитах остается надежным решением. Банки изначально закладывали траекторию снижения ключевой ставки, поэтому на длительные депозиты предлагались более низкие проценты. Перехитрить этот процесс было невозможно — аналитики банков давно понимали, что Центробанк будет снижать ставку постепенно", — пояснил экономист.

Колташов также отметил, что фондовый рынок не является полноценной заменой депозитам, а покупка недвижимости оправдана только при участии в льготных программах. Экономист подчеркнул, что в нынешних условиях рациональнее избегать кредитов и необдуманных трат, сосредоточившись на накоплении и сохранении капитала.