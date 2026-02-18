Весна решит судьбу кредитов: ключевая ставка готовит поворот, который изменит рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Февральское решение Банка России стало для рынка неожиданностью: вместо паузы регулятор перешел к снижению ключевой ставки. Этот шаг многие участники восприняли как сигнал к началу цикла смягчения денежно-кредитной политики. 

Неожиданный поворот после инфляционного всплеска

По словам доцента кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаила Исмаилова, на фоне январского ускорения инфляции значительная часть аналитиков ожидала осторожной позиции со стороны регулятора. Рост цен тогда объяснялся пересмотром налоговых условий и сезонным подорожанием плодоовощной продукции.

Тем не менее Банк России принял решение о снижении ставки. "В феврале мы увидели, что Банк России решительно готов снижать ставку, когда это возможно, и оценил инфляционные факторы как разовые и временные. И, соответственно, ставку понизил до пятнадцати с половиной процентов", — отметил доцент Исмаил Исмаилов.

Эксперт подчеркнул, что таким образом регулятор дал сигнал о готовности к дальнейшему смягчению, если инфляционные риски не усилятся.

Возможна ли пауза весной

Исмаилов допустил, что на мартовском заседании Банк России может взять паузу. Это возможно в случае, если инфляционные ожидания останутся высокими или временные факторы продолжат оказывать влияние на динамику цен.

Однако в целом, по его оценке, регулятор уже вышел на траекторию снижения ставки. При этом эксперт не ожидает резких шагов в ближайшей перспективе.

"Ожидать резкого снижения на процент, наверное, пока не приходится. Если будут снижения, они будут постепенными, медленными, с шагом, как на последнем заседании, полставки или четверть ставки в некоторых случаях", — подчеркнул эксперт.

До каких уровней может опуститься ставка

Аналитик обратил внимание на обозначенный Банком России среднегодовой диапазон ключевой ставки в 13,5-14,5 процента. С учетом того, что год начинался с уровня 16%, пространство для снижения остается.

По словам Исмаилова, теоретически к концу года ставка может опуститься до 12-11 процентов. Однако многое будет зависеть от дальнейшей динамики инфляции и темпов корректировки денежно-кредитной политики. Об этом сообщает MoneyTimes.

Таким образом, весной рынок, скорее всего, увидит не резкие решения, а последовательное и осторожное смягчение, если макроэкономические условия позволят регулятору продолжить начатый курс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
