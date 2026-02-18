Забудьте о валютных заначках: этот способ вложений в 2026 году принесет одни убытки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Покупка иностранной валюты сама по себе не гарантирует сохранности капитала, а иногда может обернуться разочарованием. Особенно если речь идет о стратегии "купить и держать" без четкого понимания целей и сроков. 

Деньги разных стран
Фото: unsplash.com by JustStartInvesting is licensed under Free to use under the Unsplash License
Деньги разных стран

Почему простая покупка юаня не работает

Эксперт подчеркнул, что вложения в валюту без продуманной финансовой стратегии лишены смысла. По его словам, решение должно зависеть от страны проживания инвестора, отношения к риску и инвестиционных задач.

"Вкладывать в эту валюту и просто ее держать я никому не рекомендую. Не стоит инвестировать в юань, если люди живут в России, если они живут в других странах, там немножко другое, другая политика. Лучше тогда инвестировать в ценные бумаги какой-то китайской компании, если вы считаете, что китайская будет экономика дальше расти, а она растёт очень хорошо", — отметил инвестор Николай Моженков.

Он пояснил, что в ряде случаев юань может рассматриваться как инструмент диверсификации, особенно в условиях ограничений по доллару и евро. Однако ставка исключительно на китайскую валюту, по его мнению, выглядит скорее спекулятивной стратегией.

Инфляция и контроль курса

Моженков обратил внимание на долгосрочный эффект инфляции, который снижает покупательную способность любой валюты. Он напомнил, что за десять лет на одну и ту же сумму можно купить разный объем товаров, и эта разница ощутима.

Кроме того, аналитик указал на специфику курсообразования китайской валюты. По его словам, юань привязан к доллару, а его курс регулируется государством.

"Юань привязан к доллару, они сами решают, какой курс поставят. Лучше всегда инвестировать во что-то, что производит какой-то капитал. Когда инвестиция работает, тогда человек зарабатывает", — добавил эксперт.

Какие альтернативы выглядят предпочтительнее

По мнению Моженкова, в текущих условиях при высокой рублевой ставке и наличии потенциала у отечественных компаний логичнее рассматривать инвестиции в российские активы. Он считает, что вложения в иностранную валюту не всегда оправданы с точки зрения доходности.

Также аналитик упомянул альтернативные инструменты сохранения капитала. "Если уж покупать, тогда лучше купить не какой-то юань, а купить золото, которое растёт немножко лучше, чем все остальное в среднем. В последнее время золото и серебро очень сильно выросли", — отметил аналитик. Об этом сообщает MoneyTimes.

Таким образом, эксперт призывает оценивать не сам факт покупки валюты, а ее роль в общей стратегии. Без четкой цели и горизонта вложений даже популярная валюта может оказаться наименее выгодной инвестицией.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
