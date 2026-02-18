Забудьте о валютных заначках: этот способ вложений в 2026 году принесет одни убытки

Покупка иностранной валюты сама по себе не гарантирует сохранности капитала, а иногда может обернуться разочарованием. Особенно если речь идет о стратегии "купить и держать" без четкого понимания целей и сроков.
Эксперт подчеркнул, что вложения в валюту без продуманной финансовой стратегии лишены смысла. По его словам, решение должно зависеть от страны проживания инвестора, отношения к риску и инвестиционных задач.
"Вкладывать в эту валюту и просто ее держать я никому не рекомендую. Не стоит инвестировать в юань, если люди живут в России, если они живут в других странах, там немножко другое, другая политика. Лучше тогда инвестировать в ценные бумаги какой-то китайской компании, если вы считаете, что китайская будет экономика дальше расти, а она растёт очень хорошо", — отметил инвестор Николай Моженков.
Он пояснил, что в ряде случаев юань может рассматриваться как инструмент диверсификации, особенно в условиях ограничений по доллару и евро. Однако ставка исключительно на китайскую валюту, по его мнению, выглядит скорее спекулятивной стратегией.
Моженков обратил внимание на долгосрочный эффект инфляции, который снижает покупательную способность любой валюты. Он напомнил, что за десять лет на одну и ту же сумму можно купить разный объем товаров, и эта разница ощутима.
Кроме того, аналитик указал на специфику курсообразования китайской валюты. По его словам, юань привязан к доллару, а его курс регулируется государством.
"Юань привязан к доллару, они сами решают, какой курс поставят. Лучше всегда инвестировать во что-то, что производит какой-то капитал. Когда инвестиция работает, тогда человек зарабатывает", — добавил эксперт.
По мнению Моженкова, в текущих условиях при высокой рублевой ставке и наличии потенциала у отечественных компаний логичнее рассматривать инвестиции в российские активы. Он считает, что вложения в иностранную валюту не всегда оправданы с точки зрения доходности.
Также аналитик упомянул альтернативные инструменты сохранения капитала. "Если уж покупать, тогда лучше купить не какой-то юань, а купить золото, которое растёт немножко лучше, чем все остальное в среднем. В последнее время золото и серебро очень сильно выросли", — отметил аналитик. Об этом сообщает MoneyTimes.
Таким образом, эксперт призывает оценивать не сам факт покупки валюты, а ее роль в общей стратегии. Без четкой цели и горизонта вложений даже популярная валюта может оказаться наименее выгодной инвестицией.
