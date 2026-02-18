Конец эпохи потребления: почему люди массово прячут деньги в банки и на чем экономят

Почти полтриллиона рублей — такую сумму омичи держат на банковских вкладах к началу 2026 года. За пять лет их накопления выросли более чем вдвое, прибавив 259 миллиардов рублей.

Почти два региональных бюджета — в банковских кубышках

По информации регионального отделения ЦБ, на 1 января 2026 года объем вкладов жителей Омской области достиг 490,4 миллиарда рублей. Для сравнения: это больше двух бюджетов региона на текущий год, который оценивается в 178,6 миллиарда рублей. При этом в расчет не включены средства на эскроу-счетах, поэтому фактический объем накоплений может быть выше.

Пять лет назад, на 1 января 2021 года, сумма вкладов составляла 231 миллиард рублей. Таким образом, прирост достиг 53%, что и обеспечило дополнительные 259 миллиардов рублей в структуре сбережений населения.

Рубли вместо валюты и металлов

Статистика демонстрирует явный перекос в пользу национальной валюты. Из почти 490 миллиардов рублей лишь 9,24 миллиарда размещены в драгоценных металлах и иностранной валюте. Валютные и "металлические" вклады остаются наименее востребованными инструментами среди жителей региона.

Такая структура говорит о том, что омичи делают ставку на рублевые депозиты, ориентируясь на внутренние банковские предложения. Основной интерес сосредоточен на классических вкладах с фиксированной доходностью.

Ключевая ставка как драйвер роста

В Центробанке объяснили динамику сочетанием нескольких факторов, главным из которых стала денежно-кредитная политика. За пять лет ключевая ставка выросла с 4,25% до 15,5%, что напрямую повлияло на условия по депозитам.

"Банк России для снижения инфляции влияет на спрос с помощью ключевой ставки. От нее зависят ставки банковских депозитов и кредитов. При высоких ставках выгодно открыть вклад в банке, и люди могут отложить несрочные покупки и заработать на процентах по вкладу", — сообщил представитель регулятора.

На фоне инфляции в 5% по итогам конца 2025 года банки предлагали вклады около 15% годовых. В таких условиях доходность не только компенсировала рост цен, но и обеспечивала реальный прирост средств. Об этом сообщает gorod55.ru.

Срочные вклады как главный инструмент

Одним из наиболее популярных продуктов стали срочные вклады сроком до одного года. Высокие процентные ставки сделали их удобным инструментом для планомерного наращивания накоплений.

Тенденция показывает, что жители региона предпочитают больше сберегать и реже совершать крупные покупки. В результате банковские депозиты превратились в заметный источник дохода, а общий объем накоплений за пять лет вырос до уровня, сопоставимого с масштабами региональной экономики.